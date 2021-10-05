Для чего дагестанские аграрии выращивают тыквы-гиганты

В Махачкале прошел первый в республике фестиваль тыквы. Свою продукцию представили фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из разных районов Дагестана. Рекордсменом стала тыква весом 265 килограммов, которую привез предприниматель Тажутдин Мусаилов. Он же выступил инициатором фестиваля.

В регионе ежегодно выращивают около 70 тысяч тонн тыкв, причем 90 процентов - в личных подсобных хозяйствах.

- Такие мероприятия позволяют аграриям узнавать о перспективных технологиях и сортах, которые используют их коллеги. Тажутдин Мусаилов старается искать новые высокоурожайные сорта, которые приживутся в наших климатических условиях. Не менее ценно и то, что предприниматель привлек к работе студентов Дагестанского аграрного университета. Это будущие агрономы, которым очень важно в полевых условиях закрепить полученные в аудиториях теоретические знания. Инициативы, направленные на пропаганду передового опыта и популяризацию аграрного труда, минсельхозпрод РД будет всячески поддерживать, - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

Гости с удивлением осматривали выставленные на обозрение плоды. Такое разнообразие окраса, размеров и форм многие увидели впервые. Чтобы взвесить "героиню" фестиваля, пришлось подогнать специальный автопогрузчик.

Тажутдин Мусаилов рассказал корреспонденту "РГ", что тыква - очень популярный продукт и в России, и за рубежом. В прошлом году на заброшенном участке он высадил десятки сортов, чтобы оценить, насколько они подойдут для дагестанского климата.

- Семена я либо сам привозил из разных стран Европы, либо это делали мои друзья, кроме того, часть посадочного материала заказал через интернет. Всего опробовал 96 сортов. Когда соберем урожай, проверим, какие тыквы самые вкусные, и в следующем году будем сажать именно их, - сообщил Тажутдин.

На его полях также трудились студенты республиканского аграрного университета, в который предприниматель обратился за помощью. На его призыв откликнулись около десяти студентов, но половина в процессе отсеялась.

- Остальные приезжали по выходным, окучивали, поливали, удобряли растения. Считаю, это была лучшая практика для них. Тем более они помогли вырастить самую большую тыкву в Дагестане, - улыбается Мусаилов.

Никаких пестицидов предприниматель не использовал. Добиться такого результата, по его словам, удалось отчасти благодаря тому, что лет 20 на поле ничего не выращивали и земля отдыхала.

А что же делают с огромными тыквами? Обычной семье съесть такую не под силу. Да и занести в стандартную квартиру исполинский плод проблематично.

- Рекордсменка относится к сорту "гигант атлантики", он выведен специально для соревнований. Ее можно съесть, но она не слишком вкусная. Хотя мне уже звонят из ресторанов, хотят купить эту тыкву, чтобы выставить у витрины для красоты, - говорит Тажутдин Мусаилов.

Однако на гигантской тыкве можно заработать иным способом. Как пояснил предприниматель, фермеры с удовольствием покупают семена таких плодов.

- Если решу продать ресторану, то поставлю условие, что заберу, когда она станет им не нужна. На самом деле семена ценнее самой тыквы, стоимость одного примерно 500 рублей. Я вообще покупал семечки в США по 75 долларов за штуку, - добавил Мусаилов.

Он намерен и дальше проводить такие фестивали.

- Мероприятие понравилось всем. Агрономы и специалисты увидели новые сорта, а то в Дагестане овощеводы зациклены на двух-трех. А здесь представлены необычные образцы со всего мира. Заинтересовавшимся я сказал, что они могут приехать ко мне, изучить опыт. Если нужно, помогу с приобретением семян. Думаю, скоро в республике появится много сортов тыквы, отличающихся оригинальным вкусом, - заключил Тажутдин Мусаилов.

Кстати

На Ставрополье в начале сентября прошел традиционный "Агробатл" - ежегодный фестиваль бахчеводов, в котором приняли участие аграрии из 14 регионов России и Республики Беларусь. В программу вошли конкурсы на самые сладкие арбузы и дыни, а также на самые большие арбузы и тыквы. Органолептические показатели и сахаристость продукции оценивали специалисты регионального филиала ФГБУ "Россельхозцентр".

В итоге самым сладким признали арбуз К(Ф)Х "Пономарево" Ставропольского края. Лучшую дыню привез бахчевод из Краснодарского края Тарас Шилов. А вот наиболее тяжелый арбуз оказался у представителя Оренбургской области - К(Ф)Х "Мокрушин". Его вес - 67,1 килограмма. "Королевой" же среди тыкв стала представительница Кубани весом 544 килограмма, которую вырастил Максим Величко. Также удивили бахчеводы из Беларуси, которые привезли две тыквы на 370 и 422 килограмма.