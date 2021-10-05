На Ставрополье организуют походы с арендованными собаками

В регионе появился новый вид отдыха - док-трекинг, или поход с собаками по пересеченной местности. Это инициатива местной Федерации ездового спорта (ФЕС СК) и владельцев животных. Питомцев предоставят в аренду со всем снаряжением.

Инициаторы проекта планируют проводить коммерческие походы. Как рассказала корреспонденту "РГ" организатор гонок на собачьих упряжках Маргарита Кравченко, ездовой спорт популярен во многих регионах страны. На Ставрополье он появился несколько лет назад и с каждым годом привлекает все больше людей.

- В 2020-м на соревнования в наш край приехали около 60 участников, в том числе из других субъектов России. И это с учетом того, что тогда была непростая ситуация с коронавирусом и многие отказались от поездки, - рассказала Маргарита.

Идея походов с собаками возникла после очередных соревнований, когда организаторы предложили участникам не только помериться силами в спортивном состязании, но и отправиться вместе на небольшую прогулку. Многие высказались "за". Первый дог-трекинг решили провести второго октября, но из-за погоды его пришлось отложить.

- Он состоится, но в другое время. Мы также предусмотрели, что у человека может не быть своего питомца. Тогда ему дадут собаку со снаряжением в аренду, причем животное будет обучено тому, как вести себя на таких прогулках. Предварительно аренда обойдется в 2700 рублей в день, - сообщила Маргарита.

По ее словам, деньги фактически полностью пойдут на корм псам, так как у таких животных своя спортивная диета. Владельцам собак взносы платить не придется, но им нужно будет раскошелиться на экипировку, если ее нет, конечно. Потребуются специальный пояс и амортизирующий поводок, который еще называют потяг, а также шлейка для животного. Ошейник использовать ни в коем случае нельзя, так как он может задушить собаку.

Для участия в спортивных состязаниях обязательна специальная шлейка, а для дог-трекинга можно использовать и прогулочную. Цена за комплект начинается от трех тысяч рублей, но это без учета стоимости снаряжения для бега или велосипеда.

- Ездовой спорт - точно один из самых доступных. К тому же это возможность провести время на свежем воздухе и выгулять питомца. Южанам пока такое увлечение кажется необычным, но все необходимое для этого времяпрепровождения у нас есть. Думаю, что у дог-трекинга имеется и коммерческий потенциал, - добавила Кравченко.

Она также рассказала, что ездовой спорт делится на снежный и бесснежный. Учитывая климатические особенности юга России и Северного Кавказа, здесь скорее можно популяризировать второй, который иначе называют драйленд (калька с английского, в переводе означает "сухая земля"). Он включает несколько дисциплин - картинг (гонки собачьих упряжек с картами), байк-джоринг (участник передвигается на велосипеде, к которому на поводке прикреплена собака), каникросс (бег с животными) и скутер (с использованием самоката).

Док-трекинг также можно будет поставить на "спортивные рельсы". Но для его коммерциализации нужно иметь так называемые хаски-парки с десятком, а то и больше специально обученных собак.

- Мы только в начале пути, но, я уверена, у нас есть шансы популяризировать это направление. Главное, чтобы был интерес со стороны клиентов, - заключила Кравченко.