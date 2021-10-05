Турпоток на Северный Кавказ в 2021 году превысит доковидный уровень

Турпоток на Северный Кавказ в этом году превысит показатели 2019 года, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями Юга России. По нашим оценкам весь регион по турпотоку превзойдет уровень 2019 года на 20%", - сказала глава Ростуризма по итогам визита в регионы Северного Кавказа.

По ее словам, Кавказ уже становится полноценным круглогодичным направлением. Даже осенью в межсезонье загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии составляет более 90%, чего не было никогда раньше.

За восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетило около 1 млн туристов, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Свою роль сыграла программа кешбэка. Она повысила популярность видов туризма, которые ранее были менее востребованы - природный и активный туризм, экскурсионный и этнокультурный туризм, санаторный отдых, поездки выходного дня, подчеркнула Догузова. В частности, спрос на туры в межсезонье на Кавказ вырос более чем на 20%.

На фоне растущего спроса, активизировались инвесторы. "Очень многие заинтересовались мерами поддержки в рамках национального проекта по туризму. Это и льготное кредитование на строительство и реконструкцию гостиниц, обустройство маршрутов, развитие кемпингов и модульных отелей на природе, поддержка чартерных программ и многое другое", - сказала глава Ростуризма.

По ее словам, через три-пять лет на Кавказе появится качественное туристическое предложение нового уровня, отвечающее запросам современного туриста.

В рамках рабочей поездки на Северный Кавказ Зарина Догузова посетила Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, где провела рабочие встречи с главами республик Сергеем Меняйло и Казбеком Коковым.

Для регионов Северного Кавказа ключевой задачей в сфере туризма является комплексное развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры, строительство новых современных отелей под федеральными и международными брендами, подчеркнула Догузова.