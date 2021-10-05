Турпоток на Северный Кавказ в 2021 году превысит доковидный уровень

Новости

Вышел первый трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:09
Нобелевскую премию по физике разделят трое ученых 12:57
Вооруженные силы России получили бронемашину "Напарник" 12:56
Матвиенко: Средств на развитие у регионов практически не остается 12:55
В Оренбуржье суд отправил под арест подозреваемого в убийстве трех девушек 12:48
Командир "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко 12:46
Матвиенко: Регионам важно использовать инфраструктурные кредиты не "на проедание" 12:45
Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда 12:43
Выбросы диоксида серы из вулкана на Канарах достигли Кубы 12:42
Источник: Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ 12:41
Любой вуз теперь сможет работать с образовательной платформой Coursera 12:38
Клиенты банков и МФО смогут оспаривать данные кредитной истории онлайн 12:31
В "Газпроме" прогнозируют холодную и снежную зиму 12:22
Минфин снизит покупку валюты и золота в резервы 12:13
Ученые нашли 60 вариантов "дельта"-штамма COVID-19 12:10
Цена газа в Европе превысила 1300 долларов за тысячу кубометров 12:06
Захарова: России следует развивать свой сектор коммуникационных технологий 12:04
Действия фашистов в Псковской области признаны геноцидом 12:02
Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане 11:59
Видео: Ракета с Климом Шипенко и Юлией Пересильд стартовала с Байконура 11:56
Володин: Онлайн-обучение не заменит живого общения с учителем 11:50
Оперштаб: В Москве выявлено 3 827 новых случаев COVID-19 11:47
Экс-мэра Владивостока арестовали по делу о взятке в 19,5 млн рублей 11:39
Центр Гамалеи назвал сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 11:38
Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 13:03
Рубрика: Экономика

Турпоток на Северный Кавказ в 2021 году превысит доковидный уровень

Текст: Евгений Гайва
Турпоток на Северный Кавказ в этом году превысит показатели 2019 года, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

"Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями Юга России. По нашим оценкам весь регион по турпотоку превзойдет уровень 2019 года на 20%", - сказала глава Ростуризма по итогам визита в регионы Северного Кавказа.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В России разработают концепцию круизного туризма

По ее словам, Кавказ уже становится полноценным круглогодичным направлением. Даже осенью в межсезонье загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии составляет более 90%, чего не было никогда раньше.

За восемь месяцев этого года регионы Кавказа посетило около 1 млн туристов, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Свою роль сыграла программа кешбэка. Она повысила популярность видов туризма, которые ранее были менее востребованы - природный и активный туризм, экскурсионный и этнокультурный туризм, санаторный отдых, поездки выходного дня, подчеркнула Догузова. В частности, спрос на туры в межсезонье на Кавказ вырос более чем на 20%.

На фоне растущего спроса, активизировались инвесторы. "Очень многие заинтересовались мерами поддержки в рамках национального проекта по туризму. Это и льготное кредитование на строительство и реконструкцию гостиниц, обустройство маршрутов, развитие кемпингов и модульных отелей на природе, поддержка чартерных программ и многое другое", - сказала глава Ростуризма.

По ее словам, через три-пять лет на Кавказе появится качественное туристическое предложение нового уровня, отвечающее запросам современного туриста.

В рамках рабочей поездки на Северный Кавказ Зарина Догузова посетила Северную Осетию и Кабардино-Балкарию, где провела рабочие встречи с главами республик Сергеем Меняйло и Казбеком Коковым.

Для регионов Северного Кавказа ключевой задачей в сфере туризма является комплексное развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры, строительство новых современных отелей под федеральными и международными брендами, подчеркнула Догузова.

В регионах Экономика Туризм СКФО Развитие туризма в России

Главное сегодня

Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья
Цена газа в Европе превысила 1300 долларов за тысячу кубометров
После убийства трех девушек в Оренбуржье возбуждены дела об изнасиловании
Facebook: Масштабный сбой не привел к утечке данных пользователей
Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить