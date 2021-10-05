В Дагестане появится стекольный кластер

Власти республики заявили о намерении возродить в регионе стекольный кластер. Однако в РД немало проблем, которые мешают развитию этого вида производства. Как будут поддерживать бизнес, выяснял корреспондент "РГ".

Первый стекольный завод республики появился в поселке Дагестанские Огни, расположенном недалеко от Дербента, еще в 1914 году. А в 1922-м Совет народных комиссаров РСФСР принял решение построить в регионе новое механизированное производство стекла и бутылок. До 1990-х это было успешное предприятие, поставляющее продукцию во многие субъекты страны.

Развал СССР нанес по заводу сильный удар. Рынки сбыта оказались в разных государствах, производство практически встало. Новому руководству компании, которая стала называться "Дагестан Стекло Тара", в середине 2000-х удалось привлечь инвесторов и технически перевооружить предприятие. Сейчас у нее имеется собственная сеть дистрибьюторов как на территории России, так и в странах постсоветского пространства. Производство достигло 300 миллионов условных единиц продукции в год, на предприятии, которое является фактически градообразующим, трудятся около 600 человек.

Проблемой, по словам руководителя компании Патахудина Магомедова, стала доставка песка - основного сырья для производства стекла. Его на завод привозят из Беларуси, и перевозка обходится порой дороже, чем сам песок.

В Дагестане есть еще одно крупное отраслевое предприятие - Каспийский завод листового стекла, - построенное частными инвесторами. В 2015 году оно вышло на полную мощность - 600 тонн продукции в сутки. Но затем у компании начались финансовые проблемы. В 2019-м предприятие объявили банкротом, его имущество несколько раз выставляли на торги.

В апреле нынешнего года компания "Салаватстекло" приобрела имущественный комплекс КЗЛС на аукционе. Было создано новое предприятие - ООО "Салаватстекло Каспий". Власти Дагестана уже пообещали оказать заводу всяческую поддержку. На встрече с первым заместителем председателя правительства РД Батыром Эмеевым председатель совета директоров компании Радик Султанов сообщил, что предприятие займется выпуском стекла с твердым покрытием - оно особенно востребовано в строительстве и мебельном производстве. Кроме того, в планах - расширение ассортимента. В 2023 году должна появиться линия по нанесению различных покрытий на листовое стекло.

Перспективы развития предприятия обсуждались также с врио главы республики Сергеем Меликовым на Петербургском международном экономическом форуме. На встрече Султанов рассказал, что новая компания за короткий период произвела продукцию на 472 миллиона рублей.

- Идет отработка всех технологических процессов, чтобы они соответствовали нормативам. В течение года будем формировать стратегию компании. Мы уже понимаем, что нужно делать, - сообщил Султанов.

Руководство нового предприятия также заявило о необходимости собственного месторождения кварцевого песка. Пока сырье завозится на завод из-за пределов республики.

В Дагестане уже объявили, что первым этапом создания стекольного кластера станет строительство горно-обогатительного комбината. Проект инициирован одной из частных компаний, которую поддержало министерство промышленности и торговли республики. Он включает открытие в Кумторкалинском районе ГКО мощностью тысяча тонн в сутки, где займутся обогащением песка. Согласно данным минпромторга РД, разведанные запасы кварцевого песка в республике составляют 114 миллионов тонн. Текущая потребность предприятий региона в нем - около 500 тонн в сутки, то есть обогащенное сырье можно будет поставлять и в другие субъекты страны.

Как полагают в ведомстве, реализация данного проекта позволит обеспечить сырьевую независимость предприятий стекольной промышленности республики и снизит стоимость доставки кварцевого песка. Все это скажется на себестоимости и конкурентоспособности выпускаемой в регионе продукции.

По мнению главного научного сотрудника Института геологии ДФИЦ РАН доктора геолого-минералогических наук Василия Черкашина, дагестанский кварцевый песок не вполне соответствует техническим условиям производства стекла. Чтобы его использовать, нужно подвергнуть сырье небольшой обработке, но в этом случае не придется завозить его из других регионов. Кроме того, в республике есть хорошие залежи доломита, им Дагестан может обеспечить на долгие годы не только собственные предприятия, но и заводы других субъектов страны.