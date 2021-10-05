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05.10.2021 20:43
Рубрика: Общество

В Карачаево-Черкесии открылся необычный астрономический класс

Текст: Николай Грищенко ("Российская газета", Черкесск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Специализированный астрономический класс появился в небольшом городке Учкекен. Изучать устройство вселенной и следить за движением планет смогут не только старшеклассники средней школы N 2, но и другие подростки. "После некоторого перерыва астрономию вновь ввели в образовательную программу. И о таком современном кабинете мы, взрослые и дети, могли только мечтать", - призналась учительница физики и астрономии Зарема Боташева.
В Учкекене школьники изучают Вселенную с помощью виртуальных очков. Фото: Пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской республики В Учкекене школьники изучают Вселенную с помощью виртуальных очков. Фото: Пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской республики
В Учкекене школьники изучают Вселенную с помощью виртуальных очков. Фото: Пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской республики

Осуществить мечту помог бывший ученик школы Али Узденов, который в память о своем отце - школьном учителе, построил и оснастил класс для занятий по астрономии. "Мусса Магомет-Алиевич многие годы учил детей физике и астрономии и хотел, чтобы в школе появился если не планетарий, то кабинет, где ребятам расскажут о тайнах космоса", - уточнила директор школы Лариса Салпагарова. Если раньше карту звездного неба школьники видели только на картинках в учебнике, то теперь разглядеть созвездия они могут прямо в кабинете, благодаря интерактивному оборудованию потолок в классе может превратиться в небо. Да и сам кабинет больше похож на кабину звездолета. Вместо угловатых парт - удобные кресла. Обычную школьную доску заменил огромный экран. Очки виртуальной реальности позволяют изучать учебную программу в 3D-формате со специальными эффектами и потрясающей графикой.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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Видимо, поэтому занятия по астрономии школьники из Учкекена не прогуливают. "Когда нам показали фотографии будущего кабинета, то я даже не поверила, что у нас будет такой космический класс. Теперь же мне даже отсюда уходить не хочется - все интересно", - призналась ученица 11-го класса Джана Тамбиева.

Впрочем, ограничиваться только преподаванием теории учителя не намерены и собираются вести настоящие наблюдения за звездным небом. Лучшего места с астроклиматическими условиями, чем Карачаево-Черкесия, вряд ли можно найти - более полувека в Зеленчукском районе республики действует одна из крупнейших в мире обсерваторий. А в созвездии Овна начинающим астрофизикам из Учкекена светит звезда девятой величины имени школьного учителя Муссы Магомет-Алиевича Узденова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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