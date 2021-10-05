В Махачкале жителей ветхих домов переселяют по проекту частной реновации

Согласно закону о комплексном развитии территории, принятому Государственной Думой, субъекты Федерации смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Документ также защищает права собственников квартир. Без согласия большинства жителей дом в программу не попадет.

Закон вводит понятие единого механизма комплексного развития территории, что позволит расселить аварийное и ветхое жилье, на которое не хватает средств федерального и региональных бюджетов. При этом субъекты могут утверждать адресные программы сноса и реконструкции изношенных многоквартирных домов с учетом мнения жителей.

Как решается этот вопрос в самом крупном городе Северо-Кавказского федерального округа Махачкале, "РГ" рассказывает соучредитель компании "Е.Т. Реновация" Екатерина Орлова.

- Закон о комплексном развитии территории предусматривает два вида реновации - государственную и частную. В чем их отличия, и дает ли частная реновация преимущества собственникам жилья?

Екатерина Орлова: В законе заложены механизмы, позволяющие решать практически все проблемы при переселении людей. У каждой программы есть свои преимущества. При государственной, например, людям сразу дают ключи от квартир. Освобожденные участки муниципалитет отдает под застройку или благоустройство.

Если говорить о частной реновации, то основной ее плюс в выгодных для людей условиях. Владельцы земельных участков и старых домов могут, договорившись с частной компанией, получить намного больше, чем имели.

В ходе комплексной застройки территории при заключении договора вносятся изменения в существующие документы на конкретный проект. Закон о комплексном развитии территории четко определяет, кто решает вопрос этажности и плотности застройки. Это не органы власти или застройщик, а на публичных слушаниях сами жители, проживающие на данной территории.

- Как в Махачкале удается решать вопрос с собственниками старого жилья? Ведь здесь реновация затрагивает историческую часть города с преимущественно одно­этажной застройкой.

Екатерина Орлова: С точки зрения безопасности неправильно было бы оставить эти территории как есть на десятилетия. Дагестан находится в сейсмо­опасной зоне. Одно сильное землетрясение, и весь центр ждут непредсказуемые последствия. Когда мы начали сносить старые дома, пришлось демонтировать газовые трубы. Выяснилось, что большая часть массива газифицирована незаконно. Такие подключения при любом легком подземном толчке могут привести к локальным взрывам и пожарам, которые быстро распространятся по всему периметру. Электрификация также была проведена с нарушением всех нормативов. Это не говоря о том, в каких условиях живут люди: в маленьких домиках огромными семьями, общие дворы, туалеты и душевые - на улице.

Наша компания предоставляет квартиры с существенным увеличением квадратуры в домах, построенных на том же самом месте. При этом заключается официальный договор на предоставление квартиры в доме, построенном на данном участке. На время строительства оплачивается аренда жилья в любом месте города, по выбору людей. Стоит отметить, что уже на этапе строительства люди живут в лучших условиях, чем раньше.

Когда мы только начинали реализовывать программу частной реновации в Махачкале, при опросе населения выяснили, что люди категорически не согласны переезжать из цент­ра. Думаю, это особенность южных городов, где сохранился частный сектор. Сказывалось и то, что дома расположены в историческом центре, недалеко от моря. Поэтому мы против переселения людей на окраины города. Махачкалинцы, которые издавна жили в центре, должны там остаться, но жить уже в новых качественных домах, с современной инфраструктурой и коммуникациями.

- Как быстро владельцы старых домов могут получить благоустроенные квартиры на той же территории?

Екатерина Орлова: Строительство нового многоэтажного дома длится около трех лет. Но сроки зависят и от выдачи разрешения на строительство. Уже два с половиной года в Махачкале на это действует так называемый устный мораторий. Конечно, это вынужденная мера из-за хаотичной застройки и некомплексного подхода к развитию территорий. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос будет решен, так как спрос на качественное жилье только растет. Ситуация влияет и на инвестиционный климат в регионе, да и в целом на экономику - новые строительные проекты, инвестиционные вложения предпринимателей, поступление налогов являются показателями развития Дагестана.

- Во многих городах страны, в том числе в Махачкале, внедряют программу "билдинг-сад", когда для снижения социальной напряженности на первых этажах строящихся многоэтажных домов открываются детские сады. Ваша компания участвует в реализации подобных социальных проектов?

Екатерина Орлова: Частное предпринимательство в сфере реновации гарантирует такой механизм, когда компания, кроме комплексной застройки территории, несет социальные обязательства перед городом. В рамках проекта "Е.Т. Реновация" при строительстве новых кварталов мы предусмотрим изолированную систему очистки стоков, чтобы не нагружать имеющиеся мощности. Вопрос с бесперебойным электроснабжением наших домов решит собственная трансформаторная подстанция. Что касается социального аспекта, в одном из домов мы строим на нижних этажах детский сад.

Предполагаются вложения в реконструкцию школ, расположенных поблизости от застраиваемой территории. В рамках комплексного договора с субъектом или муниципалитетом мы готовы рассматривать различные варианты.

Разработана отдельная программа помощи пожилым людям. Мы понимаем, что у большинства пенсионеров, которых много в историческом центре города, нет возможности жить на приемлемом уровне. При компании создан благотворительный фонд, который оказывает дополнительную материальную помощь пожилым гражданам.

- Насколько активно махачкалинцы принимают участие в программе частной реновации?

Екатерина Орлова: Активную деятельность в Махачкале мы начали в 2016 году. В 2020 году в городе был введен в эксплуатацию первый дом, построенный в рамках проекта "Е.Т. Реновация". Из старых домов в квартиры премиум-класса были переселены более 50 семей. Еще 250 семей до конца этого года планируется переселить в жилой комплекс "Золотая миля". Всего участвовать в проекте изъявили желание свыше тысячи махачкалинских семей. Еженедельно мы получаем более 50 обращений.

Кроме социальной стороны проекта, есть и экономическая. Совокупные налоговые платежи застройщика и инвесторов за прошлый год составили более 60 миллионов рублей.

Наша главная задача при реализации проекта частной реновации состоит в том, чтобы центр Махачкалы стал предметом гордости горожан и привлекал туристов.