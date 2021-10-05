Бывший глава МВД Коми осужден за взятку

Новости

Видео: Нурмагомедов провел дуэль взглядов с Роналду 21:26
Частные инвесторы вложили в производство "Спутник V" 30 млрд рублей 21:10
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России 21:05
Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V" 20:57
Путин встретился с Жириновским 20:24
РФПИ предложил ЕС вакцину "Спутник лайт" для бустерного укола 20:23
Более 42 млн россиян полностью привились от коронавируса 20:16
В Казани из здания СК похитили сейф с 14,6 млн рублей 19:46
Арестованного за убийство девушек в Гае обвинили по пяти статьям 19:45
В России снизилось число зарегистрированных безработных 19:21
Шойгу: В выборах участвовали почти 100 процентов военнослужащих 19:02
Цена на нефть Brent впервые превысила 83 доллара за баррель 19:01
Шойгу: Вспышек коронавируса в армии не допущено 19:01
Россияне рассказали, в какой из стран хотели бы отдохнуть 18:57
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы 18:51
Двум учебным заведениям Минобороны присвоено имя князя Александра Невского 18:46
"Единая Россия" передаст руководство некоторыми комитетами в ГД другим партиям 18:07
При крушении судна в Белом море один человек погиб и трое пропали 17:37
Умер режиссер "Бумбараша" и "Королей и капусты" Николай Рашеев 17:23
В Вологодской области введут QR-коды для посещения общественных мест 17:21
ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня 17:18
Путин заявил о нехватке сварщиков для крупных проектов 17:17
Жена вратаря сборной России Сафонова сообщила о разводе из-за измены 17:16
Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов 17:15
Путин указал на проблемы с молодежной занятостью 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
05.10.2021 21:04
Рубрика: Происшествия

Бывший глава МВД Коми осужден за взятку

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
В Сыктывкаре 5 октября зачитали приговор экс-министру внутренних дел Республики Коми Виктору Половникову - бывший правоохранитель получил девять лет колонии за взятку в размере 14,5 миллиона рублей.

Эти деньги экс-главе МВД Коми обещали за смягчение приговора руководителю местной строительной компании. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Экс-мэра Владивостока арестовали по делу о взятке в 19,5 млн рублей

Половникова задержали. Следствие считает, что взятку бывший министр получил, а деньги потратил на приобретение квартиры в Сыктывкаре и на ее обустройство, - в августе 2017 года он за 7,9 миллиона рублей купил в Сыктывкаре таунхаус и земельный участок под ним. Как потом выяснилось, недвижимость была оформлена на родственницу супруги Половникова. В этой квартире экс-министр сделал ремонт, а позже купил в нее мебель. Суд посчитал приобретение жилья и его обустройство легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем.

Но Половников настаивает, что квартиру якобы приобрел за деньги, которые он выручил от продажи своего прежнего жилья, а также взял в долг у состоятельных людей (при этом письменных договоров они не составляли).

Сыктывкарский суд признал Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании преступных доходов. Помимо отбывания срока в колонии строгого режима он выплатит и штраф в размере 14 миллионов рублей. Кроме того, бывшего полицейского лишили звания генерал-майора.

Добавим, что он намерен обжаловать приговор.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Актриса Юлия Пересильд с борта МКС рассказала о впечатлениях от полета
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Instagram снова начал "падать" в России и других странах
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества