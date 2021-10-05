Бывший глава МВД Коми осужден за взятку

В Сыктывкаре 5 октября зачитали приговор экс-министру внутренних дел Республики Коми Виктору Половникову - бывший правоохранитель получил девять лет колонии за взятку в размере 14,5 миллиона рублей.

Эти деньги экс-главе МВД Коми обещали за смягчение приговора руководителю местной строительной компании. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Половникова задержали. Следствие считает, что взятку бывший министр получил, а деньги потратил на приобретение квартиры в Сыктывкаре и на ее обустройство, - в августе 2017 года он за 7,9 миллиона рублей купил в Сыктывкаре таунхаус и земельный участок под ним. Как потом выяснилось, недвижимость была оформлена на родственницу супруги Половникова. В этой квартире экс-министр сделал ремонт, а позже купил в нее мебель. Суд посчитал приобретение жилья и его обустройство легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем.

Но Половников настаивает, что квартиру якобы приобрел за деньги, которые он выручил от продажи своего прежнего жилья, а также взял в долг у состоятельных людей (при этом письменных договоров они не составляли).

Сыктывкарский суд признал Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании преступных доходов. Помимо отбывания срока в колонии строгого режима он выплатит и штраф в размере 14 миллионов рублей. Кроме того, бывшего полицейского лишили звания генерал-майора.

Добавим, что он намерен обжаловать приговор.