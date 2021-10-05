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Рубрика: Происшествия

Двоих калининградцев задержали за похищение трейдера биржи криптовалют

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Двое жителей Советска задержаны по подозрению в похищении 28-летнего предпринимателя, торговавшего криптовалютой на биржах, и краже крупной суммы из его электронного кошелька и с расчетных счетов.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, по версии следствия, преступление было совершено вечером 27 сентября года на улице Марата в Калининграде. Двое ранее несудимых жителей Советска 27 и 38 лет представились потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов и силой усадили его в автомобиль.

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Как полагает следствие, мужчине надели на голову тканевый мешок, отвезли в Советск и там почти двое суток удерживали в квартире одного из обвиняемых. В конце концов им удалось угрозами добиться от калининградца паролей от его электронного кошелька, где хранились цифровые денежные средства, и паролей от банковских приложений.

Затем подозреваемые, по данным следствия, похитили криптовалюту и деньги в иностранной валюте с расчетных счетов потерпевшего на сумму около 40 миллионов рублей. После этого они ввели мужчине медпрепараты, вывезли в лес и там оставили в бессознательном состоянии. Очнувшись, мужчина добрался до ближайшего дома, попросил помощи и вызвал полицию и "скорую".

- Над раскрытием этого дерзкого и особо тяжкого преступления на протяжении нескольких суток работали лучшие оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и их коллеги из межмуниципальных отделов МВД России "Советский" и "Неманский", - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Подозреваемые в похищении человека были задержаны оперативниками при участии Росгвардии.

Как сообщили в региональном СК России, возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений". Обоим жителям Советска предъявлено обвинение, по ходатайству следствия они заключены под стражу и водворены в следственный изолятор. Им может грозить наказание до 12 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, допрашиваются свидетели, проводятся обыски. Принятыми следствием мерами часть похищенных денег - около 70 тысяч долларов США - возвращена потерпевшему.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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