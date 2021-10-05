Экс-глава МВД Коми получил срок и лишился звания генерал-майора

В Сыктывкаре вынесли приговор бывшему министру внутренних дел Республики Коми Виктору Половникову. Его обвинили в получении взятки в размере 14,5 миллиона рублей.

По данным СК, эти деньги главе МВД обещали за смягчение приговора руководителю одной крупной строительной компании. Посредником выступил генерал-лейтенант полиции в отставке, бывший глава УФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев, который был в приятельских отношениях с министром внутренних дел региона.

Виктор Половников свою вину не признал. Утверждал, что никаких взяток не получал. Следствие же считает, что деньги бывший министр МВД потратил на приобретение квартиры в Сыктывкаре и на ее обустройство. В августе 2017 года за 7,9 миллиона рублей он приобрел таунхаус и земельный участок под ним. Как потом выяснилось, недвижимость оформили на родственницу его супруги. В квартире Половников сделал ремонт и купил туда мебель. Суд посчитал приобретение квартиры и ее обустройство как легализацию (отмывание) средств, полученных преступным путем.

Сыктывкарский суд признал фигуранта виновным в получении взятки в особо крупном размере и отмывании преступных доходов. Он получил 9 лет колонии строгого режима, штраф в 14,5 миллиона рублей, его также лишили звания генерал-майора.

Бывший глава МВД Коми намерен обжаловать приговор.