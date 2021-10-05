В мировой практике сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса - дело привычное и давно налаженное.

Крупные корпорации и ведущие зарубежные университеты создают совместные программы обучения, успешные бизнесмены приходят в вузы не просто на мастер-классы, а часто являются штатными преподавателями. Коммуникация между учебным и деловым сообществами является неотъемлемой частью как учебного, так и бизнес-процессов.

В России пока только формируется понимание того, что вузы и компании не просто могут, но даже обязаны сотрудничать друг с другом, ведь в конечном итоге от этого выигрывает каждая из сторон. Так, привлекая бизнес к учебному процессу, вузы могут актуализировать свои учебные программы, которые точно будут востребованы рынком труда, а студенты получают возможность еще на этапе учебы познакомиться с реальной практикой, "пощупать" свою будущую профессию, заранее сформировать представление о том, что их ждет в будущем.

Эксперты называют три основных модели взаимодействия вузов с бизнесом. Первая -когда компании выставляют на конкурс конкретное задание, и вуз, выигравший конкурс, исполняет его. Вторая модель - эксклюзивное партнерство. Она используется, в основном, вузами, которые работают с оборонным сектором. Третья модель - кооперация вузов и компаний в решении общеотраслевых или важных для всей страны проблем.

Организуя практики в престижных компаниях, вуз всегда выигрывает в глазах студентов, ведь каждый студент хочет занять хорошее место. А сами вузы решают проблему трудоустройства своих выпускников.

В России пока только формируется понимание того, что вузы и компании не просто могут, но даже обязаны сотрудничать друг с другом

Бизнес тоже остается в плюсе, так как имеет возможность повлиять на учебный процесс, ввести такие дисциплины и практики, которые "заточат" будущих выпускников под текущие реалии отрасли.

Таким образом бизнес получит не специалистов без практического опыта и с размытыми понятиями о том, чем же им необходимо заниматься и каков объем их обязанностей, а действительно квалифицированные кадры, которые не придется переучивать и тратить на это немалые деньги и время.

"Многие крупные компании просят подключать их к учебному процессу еще на втором курсе - до того, как студенты выбрали узкую профессиональную специализацию, чтобы показать студентам карьерные возможности и направить их образовательную траекторию, - рассказывает проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно. - В рамках сотрудничества с крупными IТ-компаниями, студенты имеют возможность поучаствовать в специальных программах обучения, на которые приглашаются крупные индустриальные партнеры, рассказывающие о реальных кейсах и готовые принять к себе на стажировку лучших студентов. Важным инструментом является участие студентов в работе над реальными проектами бизнеса. Компании предлагают студентам поработать над реальными кейсами, а студенты имеют возможность подготовить диплом, работая над актуальными проблемами бизнеса".

Сотрудничая с вузами, бизнес формирует у студентов лояльность к своей компании. А это значит, велика вероятность того, что студенты понесут свои резюме в первую очередь в ту компанию, которую они уже знают, в которой побывали на практике, познакомились с ее корпоративной культурой. А бизнес, в свою очередь, получает "обкатанные" кадры. Выгода очевидна для обеих сторон.

Но помимо традиционной цели сотрудничества с вузом - привлечения на работу наиболее перспективных выпускников, все чаще возникает необходимость в консалтинге по самым разным вопросам.

"Интересные возможности открываются для студентов, когда бизнес обращается в вузы для проведения исследований, - говорит Дмитрий Штыхно. - Как правило, для нашего университета такие исследования лежат в сфере формирования инфраструктуры, направленной на сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечивающей комфорт и безопасность жизни, способствующей эффективному труду и развитию предпринимательства: городская среда, мобильность, городская экономика, безопасность и экология, человеческий и социальный капитал, цифровое управление".

По мнению экспертов, сотрудничество вузов с бизнесом - это новая реальность, которая в перспективе будет все активнее развиваться, помогая меняться системе образования.

"Традиционные формы сотрудничества, такие как практики, стажировки, мастер-классы уже давно активно используются в программах обучения, но в последние годы акцент смещается в еще более прикладную сферу, - отмечает заведующий кафедрой маркетинга, директор Института маркетинга Государственного университета управления Геннадий Азоев. - В ГУУ отменены все курсовые работы. Вместо них студенты во всех семестрах заняты проектной работой, в которой активную координирующую роль играют наши партнеры - представители бизнеса.

Сотрудничая с вузами, бизнес формирует у студентов - будущих специалистов - лояльность к своей компании

Это разработка маркетинговых проектов новых цифровых продуктов или сервисов, которые включают генерацию идеи продукта, выделение целевой группы потенциальных пользователей, оценку спроса, разработку схем монетизации, формирование стратегии продвижения, разработку "кликабельной" версии, бизнес-планирование, формирование мультимедийной презентации, поиск инвесторов. Координирует и направляет эту работу наш партнер, компания, которая является одним из лидеров этого вида деятельности в нашей стране. Цель-максимум для студентов - создание в процессе обучения собственного цифрового бизнеса, минимум - пройти по всем этапам проектирования, чтобы потом использовать полученные компетенции. Такой подход упрощает трудоустройство для молодых специалистов, от которых работодатели требуют наличие практического опыта. А внедренные проекты являются элементами профессионального портфолио студента".

Позиция

Андрей Шевчик, ректор Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета):

- Технологический институт постоянно расширяет партнерскую базу, так как сотрудничество с инновационными компаниями - одно из важных направлений в комплексной работе по трудоустройству наших выпускников.

Ярким примером такого взаимодействия можно считать наше сотрудничество с компанией "Газпром нефть". СПбГТИ(ТУ) стал научным партнером проекта в сфере развития технологий катализаторов нефтепереработки, направленного на повышение эффективности работы по развитию отечественных катализаторов нового поколения. Наш вуз более чем полвека ведет исследования в этой сфере, и для полноценной научной работы партнерство с передовыми компаниями из реального сектора просто необходимо.

Реализация совместных проектов по созданию и испытаниям новых технологий невозможна без практической подготовки специалистов.

Еще один пример - создание совместно с правительством Санкт-Петербурга и компанией "Газпром нефть" экосистемы Энерготехнохаба, в состав которой вошли крупные зарубежные компании, петербургские научные центры и студенческие энергоклубы, в том числе и Energy Club TI.

Вместе с ведущими российскими и мировыми компаниями они участвуют в разработке инновационных технологий для энергетической отрасли, оказывают поддержку стартапам.

Как отмечают партнеры, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) обладает колоссальным научным потенциалом, а объединение усилий науки и бизнеса делает работу над новейшими технологиями эффективнее.

Кроме того, в рамках такого сотрудничества реализуются проекты по подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных в различных отраслях.