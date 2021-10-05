Эксперты рассказали, как повысить безопасность экстремального туризма

Спрос на внутренний туризм в России к сентябрю 2021 года в среднем по стране вырос на 30 процентов, а в отдельных регионах - в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Но эта сверкающая медаль имеет обратную сторону. Несмотря на взрывной рост турпотока, безопасность в сфере активного туризма оказалась настолько низкой, что это превратилось в "колоссальную государственную проблему", заявила президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга Татьяна Тимошенко.

Эту проблему наглядно продемонстрировала прогремевшая на всю Россию трагедия на Эльбрусе, где 23 сентября погибли пятеро альпинистов и одиннадцать получили обморожения и другие травмы. Причиной трагедии стала некомпетентность гидов.

Но в 2021 году имели место не менее, а зачастую и более трагические случаи, получившие меньший резонанс. Мурманская область, где пользуется большой популярностью любительская рыбалка в Баренцевом море, отмечена печальным рекордом по случаям гибели рыбаков-любителей. В мае в район губы Орловка отправились на рыбалку восемь человек на четырех моторных лодках, проигнорировав предупреждения о надвигающемся шторме. Все лодки перевернулись, шестеро рыбаков погибли. В бухте Долгая Щель 7 сентября перевернулся катер - четверо из находившихся на его борту пятерых рыбаков утонули. В Хибинских горах Кольского полуострова каждый год гибнут любители лыжных походов и катания на горных лыжах по необорудованным склонам. Как правило, причинами несчастья в этих случаях становятся склонность путешественников к бездумному риску и неспособность гидов избежать подобных ситуаций.

Федеральные власти всерьез взялись за работу над законодательной базой в туризме. С 1 июля 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которые обязывают гидов и экскурсоводов проходить аттестацию. Проводить ее должны комиссии в каждом субъекте РФ. Как сообщили в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает ответственность за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков без аттестации. К моменту вступления закона в силу - с 1 июля 2022 года - также должен начать действовать закон о штрафах за незаконную туристическую деятельность. В дальнейшем на федеральном уровне предстоит определить национальные туристские маршруты, имеющие особенное значение для развития внутреннего и въездного туризма. Для них разработают категории сложности и критерии отнесения к той или иной категории. Это позволит, в частности, определить, могут ли туристы двигаться по маршруту без инструктора-проводника либо же его участие обязательно.

Закон требует от тургрупп регистрироваться в МЧС за десять дней до выхода, но в реальности это делают далеко не все

- Все участники отрасли признают, что старый закон о туризме от 1996 года нуждается в глобальной переработке, - отмечает советник председателя правления Ассоциации "Безопасность туризма" Алексей Старшов. - Нужно отдать должное руководству Ростуризма, ведомство приступило к этой долгой и трудной работе. Очень важно, что этим законом установлена необходимость назначения органа, ответственного за безопасность туризма. Мы надеемся, что в новой редакции эта корректировка будет внесена.

Но пока нормативная база в этой сфере не отражает всей полноты наболевшего вопроса. Ее придется строить почти с нуля, не ограничиваясь законодательными поправками по отдельным моментам. Уже сегодня стало очевидным, что необходимо создание отдельной службы, которая бы занималась подготовкой туристских маршрутов и оценкой готовности туристических и альпинистских групп к их прохождению. Во времена СССР этим занималась контрольно-спасательная служба, отмечает Татьяна Тимошенко. Сотрудники КСС - туристы и альпинисты высокой квалификации - вели разметку маршрутов и их подготовку, контролировали подготовленность групп и состояние здоровья участников перед выходом. Отправиться на маршрут без отметки в контрольно-спасательной службе было невозможно. Сегодня КСС ликвидирована. Предполагалось, что для обеспечения безопасности тургрупп будет достаточно МЧС. Но Министерство чрезвычайных ситуаций - это ведомство, которое организует спасательные работы уже после того, как произошло несчастье. Уже давно никто не сомневается в том, что подготовкой маршрутов оно заниматься не в состоянии. Да и подготовка спасателей, работающих на базах в горных районах, нередко оставляет желать много лучшего. Татьяна Тимошенко, которая в течение нескольких лет была судьей спортивных забегов на Эльбрусе, не раз сталкивалась с тем, что сотрудники МЧС не имели специфических альпинистских знаний.

- Создание ведомства, занимающегося маршрутами и контролем тургрупп, было бы идеальным вариантом, - считает Алексей Старшов. - Но это повлечет за собой немалые расходы. Кроме того, понадобится много дополнительных сотрудников - это снова затраты. Насколько это будет возможно в структуре МЧС, я сегодня сказать не берусь. Возможно, необходимо устанавливать более точное нормирование и налаживать механизмы ответственности организаторов маршрутов.

Сегодня эта ответственность фактически отсутствует. Например, закон требует от тургрупп регистрироваться в МЧС за десять дней до выхода, но в реальности это делают далеко не все. И если группа уходит в поход, нигде не регистрируясь, то ее руководитель никакой ответственности за это не понесет. Но "санкции" за подобное нарушение должны быть предусмотрены.

Впрочем, повышенных расходов все равно не избежать. Оборудование туристических маршрутов будет стоить миллионы только в одном регионе. По словам председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павла Немчинова, только в ценах 2019 года одна экотропа обходилась приблизительно в 400-500 тысяч рублей при протяженности маршрута два-три километра. А горные туристские маршруты, например в Хибинах, имеют гораздо большую протяженность.

Не обойтись и без активной работы, нацеленной на повышение сознательности рядового туриста. И здесь тоже потребуются расходы. Безопасность похода минимум наполовину зависит от качества снаряжения. Чтобы купить сегодня минимальный набор снаряжения, позволяющий проходить несложные маршруты - рюкзак, трекинговые ботинки, спальник и необходимую одежду, - потребуется в среднем около 30-40 тысяч рублей. Не все люди, которые решили впервые отправиться в поход, понимают необходимость таких затрат. Многих шокирует стоимость пары туристических ботинок, которая сегодня приближается к 20 тысячам рублей. Неизбежно найдутся те, кто решит, что можно обойтись городскими кроссовками и дешевым рюкзаком, а вместо спальника взять домашнее одеяло. В этом случае гид должен либо запретить такому участнику группы выход на маршрут, либо предоставить ему в аренду на время похода собственное снаряжение, которое еще предстоит закупить. И гиды, и туристы, и государство должны отдавать себе отчет: безопасность стоит денег, и коммерческая прибыль в данном случае не должна быть в приоритете.

Прямая речь

Владимир Онацкий, президент ассоциации "Арктические гиды":

- Я знаю регионы, где уже сейчас существует система, когда экскурсии могут проводить лишь те гиды, которые имеют аттестацию и зарегистрированы, например, на сайте местного комитета по туризму. К тем, кто не имеет аттестации, никто из туристов не обращается. Хотелось бы, чтобы подобным образом это работало и у нас.

Акцент

(комментарий подготовлен газетой "Моя околица")

Мария Золотухина, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края:

- Интерес к походам, экскурсионным маршрутам, экстремальным развлечениям в нашей стране сейчас стремительно растёт, поэтому на Кубани расширяется спектр предложений, ориентированных на детей и семейный отдых. Вопрос обеспечения безопасности - ключевой при оказании таких услуг. В настоящее время региональное министерство курортов разрабатывает порядок аттестации экскурсоводов. Со следующего года такие услуги будут оказывать только профессионалы, прошедшие специальную подготовку. За счет бюджетных средств в Краснодарском крае организовано обучение пятидесяти гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Таким образом, безопасность при работе с экскурсионными группами и индивидуальными туристами будет гарантирована.

(комментарий подготовлен Крымским информационным агентством)

Анри Канунов, председатель КРОО "Фрирайт":

- Вопрос безопасности на экстремальных пешеходных туристических тропах, маршрутах и объектах нужно прорабатывать законодательно и в несколько этапов. Для начала нужно их категоризировать по степени экстремальности. Далее разработать четкие критерии ответственности: за что ответственность будет лежать на организаторах - гиде, подготовленном оборудовании и т.д., а за что - на самом туристе. Ведь нельзя не принимать во внимание человеческий фактор - нередко виной трагедий или травм является самостоятельное решение туриста преодолеть тот ли иной маршрут без специальной подготовки, оборудования, знания маршрута и его специфики, а здесь любые законы бессильны.

Сейчас в Крыму активно развивается экстремальный туризм, появляется много новых объектов, маршрутов, поэтому было бы разумно создать некий коллегиальный орган из представителей профильного бизнеса, которые компетентны в данном вопросе, чтобы вносить свои предложения в этом направлении и общие решения далее закреплять на законодательном уровне.