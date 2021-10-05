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05.10.2021 15:47

Эксперты рассказали, как повысить безопасность экстремального туризма

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 227(8578)
Спрос на внутренний туризм в России к сентябрю 2021 года в среднем по стране вырос на 30 процентов, а в отдельных регионах - в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Но эта сверкающая медаль имеет обратную сторону. Несмотря на взрывной рост турпотока, безопасность в сфере активного туризма оказалась настолько низкой, что это превратилось в "колоссальную государственную проблему", заявила президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга Татьяна Тимошенко.
Главное, о чем должен подумать турист, который отправляется в путешествие, - о собственной безопасности. Фото: Алексей Михайлов Главное, о чем должен подумать турист, который отправляется в путешествие, - о собственной безопасности. Фото: Алексей Михайлов
Главное, о чем должен подумать турист, который отправляется в путешествие, - о собственной безопасности. Фото: Алексей Михайлов

Эту проблему наглядно продемонстрировала прогремевшая на всю Россию трагедия на Эльбрусе, где 23 сентября погибли пятеро альпинистов и одиннадцать получили обморожения и другие травмы. Причиной трагедии стала некомпетентность гидов.

Фото: Елена Березина/РГ
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Но в 2021 году имели место не менее, а зачастую и более трагические случаи, получившие меньший резонанс. Мурманская область, где пользуется большой популярностью любительская рыбалка в Баренцевом море, отмечена печальным рекордом по случаям гибели рыбаков-любителей. В мае в район губы Орловка отправились на рыбалку восемь человек на четырех моторных лодках, проигнорировав предупреждения о надвигающемся шторме. Все лодки перевернулись, шестеро рыбаков погибли. В бухте Долгая Щель 7 сентября перевернулся катер - четверо из находившихся на его борту пятерых рыбаков утонули. В Хибинских горах Кольского полуострова каждый год гибнут любители лыжных походов и катания на горных лыжах по необорудованным склонам. Как правило, причинами несчастья в этих случаях становятся склонность путешественников к бездумному риску и неспособность гидов избежать подобных ситуаций.

Федеральные власти всерьез взялись за работу над законодательной базой в туризме. С 1 июля 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", которые обязывают гидов и экскурсоводов проходить аттестацию. Проводить ее должны комиссии в каждом субъекте РФ. Как сообщили в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает ответственность за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков без аттестации. К моменту вступления закона в силу - с 1 июля 2022 года - также должен начать действовать закон о штрафах за незаконную туристическую деятельность. В дальнейшем на федеральном уровне предстоит определить национальные туристские маршруты, имеющие особенное значение для развития внутреннего и въездного туризма. Для них разработают категории сложности и критерии отнесения к той или иной категории. Это позволит, в частности, определить, могут ли туристы двигаться по маршруту без инструктора-проводника либо же его участие обязательно.

Закон требует от тургрупп регистрироваться в МЧС за десять дней до выхода, но в реальности это делают далеко не все

- Все участники отрасли признают, что старый закон о туризме от 1996 года нуждается в глобальной переработке, - отмечает советник председателя правления Ассоциации "Безопасность туризма" Алексей Старшов. - Нужно отдать должное руководству Ростуризма, ведомство приступило к этой долгой и трудной работе. Очень важно, что этим законом установлена необходимость назначения органа, ответственного за безопасность туризма. Мы надеемся, что в новой редакции эта корректировка будет внесена.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Но пока нормативная база в этой сфере не отражает всей полноты наболевшего вопроса. Ее придется строить почти с нуля, не ограничиваясь законодательными поправками по отдельным моментам. Уже сегодня стало очевидным, что необходимо создание отдельной службы, которая бы занималась подготовкой туристских маршрутов и оценкой готовности туристических и альпинистских групп к их прохождению. Во времена СССР этим занималась контрольно-спасательная служба, отмечает Татьяна Тимошенко. Сотрудники КСС - туристы и альпинисты высокой квалификации - вели разметку маршрутов и их подготовку, контролировали подготовленность групп и состояние здоровья участников перед выходом. Отправиться на маршрут без отметки в контрольно-спасательной службе было невозможно. Сегодня КСС ликвидирована. Предполагалось, что для обеспечения безопасности тургрупп будет достаточно МЧС. Но Министерство чрезвычайных ситуаций - это ведомство, которое организует спасательные работы уже после того, как произошло несчастье. Уже давно никто не сомневается в том, что подготовкой маршрутов оно заниматься не в состоянии. Да и подготовка спасателей, работающих на базах в горных районах, нередко оставляет желать много лучшего. Татьяна Тимошенко, которая в течение нескольких лет была судьей спортивных забегов на Эльбрусе, не раз сталкивалась с тем, что сотрудники МЧС не имели специфических альпинистских знаний.

- Создание ведомства, занимающегося маршрутами и контролем тургрупп, было бы идеальным вариантом, - считает Алексей Старшов. - Но это повлечет за собой немалые расходы. Кроме того, понадобится много дополнительных сотрудников - это снова затраты. Насколько это будет возможно в структуре МЧС, я сегодня сказать не берусь. Возможно, необходимо устанавливать более точное нормирование и налаживать механизмы ответственности организаторов маршрутов.

Сегодня эта ответственность фактически отсутствует. Например, закон требует от тургрупп регистрироваться в МЧС за десять дней до выхода, но в реальности это делают далеко не все. И если группа уходит в поход, нигде не регистрируясь, то ее руководитель никакой ответственности за это не понесет. Но "санкции" за подобное нарушение должны быть предусмотрены.

Фото: Константин Бахарев
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Впрочем, повышенных расходов все равно не избежать. Оборудование туристических маршрутов будет стоить миллионы только в одном регионе. По словам председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павла Немчинова, только в ценах 2019 года одна экотропа обходилась приблизительно в 400-500 тысяч рублей при протяженности маршрута два-три километра. А горные туристские маршруты, например в Хибинах, имеют гораздо большую протяженность.

Не обойтись и без активной работы, нацеленной на повышение сознательности рядового туриста. И здесь тоже потребуются расходы. Безопасность похода минимум наполовину зависит от качества снаряжения. Чтобы купить сегодня минимальный набор снаряжения, позволяющий проходить несложные маршруты - рюкзак, трекинговые ботинки, спальник и необходимую одежду, - потребуется в среднем около 30-40 тысяч рублей. Не все люди, которые решили впервые отправиться в поход, понимают необходимость таких затрат. Многих шокирует стоимость пары туристических ботинок, которая сегодня приближается к 20 тысячам рублей. Неизбежно найдутся те, кто решит, что можно обойтись городскими кроссовками и дешевым рюкзаком, а вместо спальника взять домашнее одеяло. В этом случае гид должен либо запретить такому участнику группы выход на маршрут, либо предоставить ему в аренду на время похода собственное снаряжение, которое еще предстоит закупить. И гиды, и туристы, и государство должны отдавать себе отчет: безопасность стоит денег, и коммерческая прибыль в данном случае не должна быть в приоритете.

Прямая речь

Владимир Онацкий, президент ассоциации "Арктические гиды":

- Я знаю регионы, где уже сейчас существует система, когда экскурсии могут проводить лишь те гиды, которые имеют аттестацию и зарегистрированы, например, на сайте местного комитета по туризму. К тем, кто не имеет аттестации, никто из туристов не обращается. Хотелось бы, чтобы подобным образом это работало и у нас.

Акцент

(комментарий подготовлен газетой "Моя околица")

Мария Золотухина, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края:

- Интерес к походам, экскурсионным маршрутам, экстремальным развлечениям в нашей стране сейчас стремительно растёт, поэтому на Кубани расширяется спектр предложений, ориентированных на детей и семейный отдых. Вопрос обеспечения безопасности - ключевой при оказании таких услуг. В настоящее время региональное министерство курортов разрабатывает порядок аттестации экскурсоводов. Со следующего года такие услуги будут оказывать только профессионалы, прошедшие специальную подготовку. За счет бюджетных средств в Краснодарском крае организовано обучение пятидесяти гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Таким образом, безопасность при работе с экскурсионными группами и индивидуальными туристами будет гарантирована.

(комментарий подготовлен Крымским информационным агентством)

Анри Канунов, председатель КРОО "Фрирайт":

- Вопрос безопасности на экстремальных пешеходных туристических тропах, маршрутах и объектах нужно прорабатывать законодательно и в несколько этапов. Для начала нужно их категоризировать по степени экстремальности. Далее разработать четкие критерии ответственности: за что ответственность будет лежать на организаторах - гиде, подготовленном оборудовании и т.д., а за что - на самом туристе. Ведь нельзя не принимать во внимание человеческий фактор - нередко виной трагедий или травм является самостоятельное решение туриста преодолеть тот ли иной маршрут без специальной подготовки, оборудования, знания маршрута и его специфики, а здесь любые законы бессильны.

Сейчас в Крыму активно развивается экстремальный туризм, появляется много новых объектов, маршрутов, поэтому было бы разумно создать некий коллегиальный орган из представителей профильного бизнеса, которые компетентны в данном вопросе, чтобы вносить свои предложения в этом направлении и общие решения далее закреплять на законодательном уровне.

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