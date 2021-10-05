Глава Минпромторга России оценил подготовку АВТОТОР к выпуску электромобилей

В преддверии профессионального праздника - Дня работников машиностроения - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Калининградской области Антон Алиханов побывали на крупнейшем предприятии региона - заводе АВТОТОР. Они осмотрели производственные цеха и ознакомились с новыми проектами компании, а также вручили награды особо отличившимся сотрудникам.

- За 25 лет существования предприятия его коллективом и основным акционером - Владимиром Ивановичем Щербаковым сделано много, чтобы обеспечивать практически до половины объема производства в обрабатывающей промышленности Калининградской области и примерно столько же в части поступлений в бюджет региона. С одной стороны - зависимость, с другой - это базовое предприятие, которое делает многое для того, чтобы сохранять стабильность и обеспечивать последующее развитие, - отметил Денис Мантуров и поблагодарил сотрудников АВТОТОР за "качественную сплоченную работу с полной отдачей".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил важность для региона новых инвестпроектов предприятия, которые реализуются в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного с Минпромторгом РФ и региональным правительством.

- АВТОТОР стабильно обеспечивает рабочие места, заработную плату, социальные обязательства, - подчеркнул губернатор. - Компанией два года назад был подписан специальный инвестконтракт. Он уже реализуется, и предприятие вкладывает средства в создание новых производств, в том числе автокомпонентов. Сейчас завершается работа по внесению новых дополнений в СПИК, что позволит вывести предприятие на совершенно новый технологический уровень и освоить совершенно новые рынки, которые пока еще не представлены ни на АВТОТОР, ни на заводах в других регионах Российской Федерации.

О стратегических планах развития рассказал основатель АВТОТОР Владимир Щербаков. В рамках дополнительного соглашения, которое планируется заключить к СПИК, компания создает семь заводов, включая завод по производству электромобилей, не менее шести заводов по выпуску автокомпонентов, инжиниринговый и учебный центр, инженерную компанию. К реализации этих планов привлечены Московский политехнический университет и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

Новые заводы будут развернуты на производственной площадке N 3 на Балтийском шоссе в Калининграде. На площади более 18 гектаров появятся завод тяговых аккумуляторов, инверторов и зарядных устройств, завод электропроводки, систем на основе технологий ЭРА ГЛОНАСС, завод амортизаторов и деталей шасси, завод сидений, а также заводы цветного литья и пластиков. Общая площадь крытых производственных зданий - 34 тысячи квадратных метров.

План развития предусматривает проведение комплекса исследовательских работ, проектирование, разработку, создание, испытания, сертификацию, подготовку и освоение производства трех моделей легковых автомобилей категории М1, широкой гаммы модификаций электромобилей, включая электромобили для инвалидов, развозные и специальные. Планируется также организация производства автокомпонентов для собственного производства автомобилей и поставок на предприятия автопрома в другие регионы России, а также на экспорт.

В 2023 году АВТОТОР планирует выпустить 200 электромобилей опытно-промышленной партии, а в 2024 году — уже тысячу

На первом этапе, в 2023 году, планируется выпустить 200 электромобилей опытно-промышленной партии, а в 2024-м - уже тысячу. "Параллельно с этим мы разрабатываем вместе с Kia и Hyundai еще две модели", - напомнил основатель АВТОТОР.

Сейчас завершается строительство двух заводских корпусов, еще для трех подготовлены фундаменты. Для производства электромобилей и автокомпонентов будет создана либо реконструирована вся инженерная инфраструктура, подъездные и межцеховые дороги и проезды.

Исходя из этих перспектив, АВТОТОР повышает свои инвестиционные обязательства. С учетом планируемых дополнений к действующему СПИК в сумме они составят 32 миллиарда рублей.

Глава Минпромторга Российской Федерации подтвердил готовность поддерживать новые проекты развития обрабатывающих производств. В этом году утверждена Концепция по развитию производства электрического автотранспорта, подготовленная Минэкономразвития совместно с Минпромторгом. Концепция охватывает весь комплекс вопросов - от создания зарядной и водородной заправочной инфраструктуры и локализации компонентов для низкоуглеродного транспорта (включая батарею и водородные топливные элементы) до стимулирования спроса на такой транспорт. Также концепцией предусмотрена разработка комплексных программ на пилотных территориях по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

- В стратегии развития автопрома мы заложили следующие объемы производства электромобилей российскими предприятиями: на рубеже 2024 года - примерно 25 тысяч автомобилей в год с плановым наращиванием объемов выхода на долю рынка в десять процентов к 2030 году. Думаю, это реализуемо. На АВТОТОР к 2023 году планируют выпустить первую пилотную партию в 200 автомобилей, в 2024 году - тысячу автомобилей, а в 2023 же году получить сертификат типа транспортного средства, что даст возможность по наращиванию производства в будущий период. Рассчитываем, что этот проект будет точно реализован. Нам показали сегодня, как строятся цеха, это все не на бумаге, а уже вживую, - отметил глава Минпромторга, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам визита.

Касаясь вопроса стимулирования спроса на электромобили, Денис Мантуров отметил, что сейчас обновляются правила предоставления скидок, точнее, компенсаций покупателям электрического транспорта. "Специально не ограничиваем сумму, поскольку сегодня цена пока до конца не сформирована автопроизводителями, - пояснил министр. - Но мы лимитируем с точки зрения выплат до 625 тысяч рублей, компенсируя при этом скидку до 25 процентов. Но не больше 625 тысяч. Это начало, посмотрим, как будет дальше. Потому что развитие зависит не только от скидок, но и от заправочной инфраструктуры".

- Не секрет, что Калининград ввозил огромное количество старых автомобилей, многие ездят на 15-летних машинах и старше. Этим автовладельцам нужно помогать, субсидировать их, чтобы они избавлялись от автохлама и пересаживались на экологически чистые машины, - считает губернатор Антон Алиханов. - Пока мы просчитываем, чтобы это сильно не ударило по бюджету региона. Добавлю, что мы попали в число пилотных регионов, где Россети будут развивать инфраструктуру, шесть "зарядок" у нас уже есть - в приморских городах и две в Калининграде. Как только мы увидим, что в России появился массовый продукт, который может найти спрос, поддержим.

Денис Мантуров также высоко оценил масштабы социальных инвестиций АВТОТОР в ходе посещения ФОК "АВТОТОР-Арена", в одном из помещений которого была организована выставка продукции предприятий региона.

По заслугам

Сотрудники АВТОТОР, отмеченные наградами

* Звание "Почетный машиностроитель" присвоено слесарю механосборочных работ 6-го разряда цеха сборки Александру Парику и начальнику участка подготовки кузовов и нанесения вторичного грунта цеха окраски окрасочного производства Светлане Ротькиной.

* Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены слесарь механосборочных работ 5-го разряда Дмитрий Смирнов, слесарь механосборочных работ 4-го разряда Юлия Александрова, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата 5-го разряда Евгений Горлов, слесарь механосборочных работ 5-го разряда Дмитрий Исупов, мастер-наставник учебного центра Алексей Огольцов и контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4-го разряда Елена Сатункина.

* Благодарственные письма губернатора Калининградской области получили начальник цеха логистики и комплектации Виктор Любимцев, слесарь механосборочных работ 6-го разряда Александр Скрябин, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5-го разряда сварочного производства Павел Шрайнер, маляр (пульверизаторщик) 5-го разряда участка подготовки кузовов и нанесения вторичного грунта цеха окраски Валентина Кривцун, слесарь механосборочных работ - бригадир цеха сборки производства пассажирских автомобилей N 2 Александр Чернявский и слесарь механосборочных работ 5-го разряда этого же цеха Юрий Кулинич.

Справка

АВТОТОР, основанный в 1994 году, является системообразующим предприятием для экономики Калининградской области. На его долю приходится почти половина всей товарной продукции области и более 50 процентов от объема товаров, произведенных в обрабатывающей промышленности региона. В 2020 году объем товарной продукции завода составил 295 миллиардов рублей.

Общий объем налогов и сборов, уплаченных АВТОТОР в 2020 году, - 87 миллиардов рублей, это почти половина всех налогов, собираемых в регионе в бюджеты всех уровней. Предприятие - один из крупнейших работодателей области: здесь трудятся почти четыре тысячи человек, а вместе со смежниками АВТОТОР обеспечивает работой более 30 тысяч калининградцев.

Цифра

32 миллиарда рублей составят в сумме инвестиционные обязательства АВТОТОР с учетом планируемых дополнений к действующему СПИК.