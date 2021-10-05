Как скажется углеродный налог на экспорте

В июле 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн представила новую европейскую программу по защите климата - "Зеленый курс" (Green Deal). Она направлена на борьбу с глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов (декарбонизацию). "Зеленый курс" предполагает также введение "углеродного налога" на продукцию, способствующую выбросам парниковых газов в атмосферу.

Основная цель Green Deal - перестроить экономику ЕС на нулевые выбросы от хозяйственной деятельности человека и добиться "климатической нейтральности", иными словами - декарбонизация.

Нелишне будет вспомнить один из самых замечательных "зеленых" мифов о том, что озоновые дыры над полюсами Земли возникают из-за выбросов в атмосферу некоторых веществ, производимых человеком. Маркетологи знали, как работать с политиками. В начале 1980-х мир озаботился таким явлением, как озоновые дыры. Угрозу посчитали достойной мирового масштаба. Чтобы спасти планету, мировая общественность сплотилась и подписала в 1985 году сначала Венскую конвенцию об охране озонового слоя, а чуть позже - более радикальный Монреальский протокол (МП). А инициатором запрета фреона выступила... компания DuPont.

Во-первых, практическая реализация МП затронула и продолжает затрагивать все человечество в целом, в том числе и Россию.

Во-вторых, история с МП очень поучительна, она являет собой пример того, как можно дурить все человечество. В результате конкуренты разорились или переключились на иные сферы деятельности. Когда афера вскрылась, было уже поздно, а в России уже были закрыты все предприятия по производству и фреона и холодильников. До сих пор мы покупаем хладагент на Западе, в том числе и для промышленных нужд двойного назначения. Так корпорация "Дюпон" под флагом МП выиграла закулисную войну против нашей химической промышленности. В декабре 2000 года были закрыты последние семь российских заводов, выпускавших вещества, якобы разрушающие озоновый слой. С тех пор вся наша промышленность базируется на использовании продукции американской корпорации "Дюпон".

Углеродный налог может затронуть 40 процентов российского экспорта

История повторяется...

С 2023 года ЕС вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов, который противоречит правилам ВТО. Он может затронуть около 40 процентов российского экспорта. Введение пограничного корректирующего углеродного механизма, разработанного Еврокомиссией (ЕК), ставит российские предприятия в неравные условия, при которых будет потеряна часть доходов, которые могли бы быть направлены на модернизацию производства или реализацию климатических проектов. Параметры налога, который ЕС может ввести для импортируемых "грязных" товаров с большим углеродным следом, пока не ясны.

Необходимо добиваться того, чтобы эти меры не носили дискриминационного характера и не были формой промышленных субсидий для европейских предприятий, что запрещено правилами ВТО.

В условиях тренда на декарбонизацию получение объективной и достоверной информации об углеродном следе продукции, в частности природного газа, должно стать решающим аргументом для достижения конкурентного технологического преимущества природного газа на этапе перехода к низкоуглеродной энергетике.

В Российской Федерации разработана серия программ по поводу технологической модернизации. И некоторые из них уже сейчас могут быть применены предприятиями нефтегазового комплекса.