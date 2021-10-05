Мода на экологичность: продавцы обманывают покупателей

Минприроды РФ и Российский экологический оператор (РЭО) подготовили новую методику расчета экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). С января 2022 года производители и импортеры товаров и упаковки обязаны уплачивать платеж в рамках РОП, причем чем экологичнее (то есть готовой к повторному использованию) будет продукция, тем ниже сбор.

Тем временем, полагают эксперты, сегодня половина производителей лгут об экологичности своей продукции и только каждый четвертый покупатель понимает, что его обманывают. Мода на экологичность стала слишком навязчивой, и каждая компания считает своим долгом использовать приставку "эко", хотя ситуация далека от идеальной - 85 процентов текстильных изделий, например, попадает на свалки или сжигается. Причем такая ситуация - и у экологически ответственных компаний, и у беспринципных. Если учесть, что производство одежды к 2030 году ожидаемо вырастет на 80 процентов, самое время задуматься о проблеме.

Гринвошинг, или использование экоповестки как способа увеличения прибыли без реальной помощи природе, имеет все шансы стать словом года в обозримом будущем, сетует Ксения Касьянова, директор по исследованиям и разработкам агентства "Крос". Если верить западным исследованиям, то за последние четыре года частота его упоминания онлайн выросла на 600 процентов. При этом далеко не во всех случаях потребитель способен оценить степень правдивости информации, с которой он имеет дело. "Легкий" гринвошинг активно используется в маркетинге уже больше десятилетия: многие производители интегрируют элементы экологического дизайна в упаковку, напрямую не заявляя о своей экоориентации. В таком случае любой зеленый листочек на упаковке йогурта способен ввести потребителя в заблуждение - особенно сегодня, когда экотематика приобретает поистине глобальные масштабы и становится значимой для каждого. По последним опросам, более 40 процентов инвесторов, готовых вкладываться в экологические проекты, опасаются быть введенными в заблуждение относительно реальной значимости экологических инициатив компании.

Ведь несмотря на то что листинговые (торгуемые на биржах) компании отчитываются перед инвесторами и акционерами об углеродном следе в операционных процессах, а абсолютным большинством стран, включая Россию, подписаны и ратифицированы Парижские соглашения, которые регулируют меры по снижению выброса углекислого газа, реальность не так идеальна, уверен эксперт Андрей Мозоль. Развитые страны, например США, и Евросоюз вывели большинство неэкологичных производств именно туда, где за экологическим законодательством, мягко говоря, не следят. Тем самым они "снижают" углеродный след в своих странах. И, конечно, "держат лицо" перед инвесторами.

Однако зачастую этот след уже не скрыть - например, пластиковые отходы, которые отправлялись кораблями в Поднебесную, как выяснили исследователи, через внутренние водные пути страны вымывались в Мировой океан. По крайней мере так происходило до 1 января 2021 года - до того как вступил в силу закон, запрещающий странам ЕС вывозить пластиковые отходы в другие страны, а Китай запретил ввоз ТБО.

Теперь, по словам экологов, главной свалкой планеты стала Африка - по крайней мере, на время, ведь при перевозе мусора с места на место решение проблемы просто откладывается. Если говорить о пластиковых отходах, то ситуация накалена до предела: в мире перерабатывается порядка десяти процентов от всего объема таких отходов.

Кстати, более успешным, чем пластик, стал экспорт в Африку подержанной одежды, который за последние годы рос в двадцать раз быстрее, чем рынок продаж новой, и успел похоронить, например, текстильную промышленность той же Африки. Другими словами, как отмечают аналитики Mindereoo foundation, проблема мусорных отходов давно стала геополитической. Просто не все это, похоже, замечают, особенно когда речь идет о прибыли.

Аналитики в свою очередь уверяют, что потребитель готов переплачивать за приставку "эко" на этикетке. И хотя, например, в России такое позиционирование запрещено ГОСТ Р ИСО 14021-2000, напоминает Иван Костенич, генеральный директор клининговой компании "Ронова", это часто встречается. Покупатель обманывается фактически каждый день. Самыми распространенными "экоподделками" маркетолог Маргарита Былинина называет одноразовые бумажные чашки для кофе (основа из бумаги покрыта пластиковой пленкой, поэтому изделия не подходят для вторичной переработки), синтетические газоны под "траву" (разрушающие почву), органическая одежда и еда (на производство такой одежды и доставку еды из других стран тратится много ресурсов), а также электромобили (они экологичнее, чем бензиновые, но процесс их производства наносит вред окружающей среде).

40 процентов инвесторов опасаются быть введенными в заблуждение относительно реальной значимости экологических инициатив

Пока у потребителя очень поверхностное знание о предмете: натуральное хорошо, синтетическое плохо. В действительности все зависит от состава и цепочки производства, уверена Екатерина Крайванова, соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U. У каждой стороны, которая считает тот или иной материал или продукт самым экологически безопасным (а продукты конкурентов - опасными), есть своя правда, уверена Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари". Все зависит от того, что с этой правдой делать. Например, самыми "экологичными" отходами для утилизации часто называют металл и стекло. Пластик далеко не весь перерабатывается, а бумага с каждым новым циклом переработки снижается в качестве. Однако неправильная переработка металла также вредит экологии - из-за недобросовестности переработчиков, уточняет Александра Князева, маркетолог портала по сдаче металлолома "Сдавалыч". При этом любой материал может стать экологичным, если после однократного применения он отправится на переработку, уверена Анна Даутова, директор по закупкам направления "Полимерная изоляция" "Технониколь". Для этого, возможно, требуется дополнительная стимуляция промышленности. Например, законодательно закрепить использование определенной доли вторсырья в дорожном строительстве и строительстве железнодорожных путей. Обязать производителей использовать сырье, которое в дальнейшем может быть переработано.

Прямая речь

Анастасия Попова, сооснователь Лиги зеленых брендов:

- Сейчас все очень обеспокоены экологичностью, неважно - магазина, пакета, производителя, государства. Но воздействие на экологию - это воздействие каждого из нас. И пока в России начинается мусорная реформа, единственный способ снизить нагрузку на окружающую среду - это начать с себя. Этот путь самый эффективный. Мы сможем снизить нагрузку на экосистему не менее эффективно и быстро, чем используя глобальные инструменты вроде управления отходами или сокращения выбросов углекислого газа и метана в атмосферу.