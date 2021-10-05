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05.10.2021 16:32

До чего дошел прогресс

Мурманская область стала одним из регионов-лидеров по уровню цифровизации
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Текущий год стал годом достижений для Мурманской области в сфере внедрения цифровых технологий. По оценке Аналитического центра при правительстве России, региональное министерство цифрового развития заняло третье место в стране в номинации "Лучший проект года". В частности, высокой оценки удостоилась Единая цифровая платформа управления регионом (ЕЦПУР).
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

- Она обеспечивает цифровизацию важных блоков регионального управления, - отметил губернатор мурманской области Андрей Чибис. - За время реализации проекта выполнено 76 процентов мероприятий по стандарту "Умный город". Уже виден серьезный эффект от внедрения системы контроля работы коммунальной техники и общественного транспорта. В дальнейших планах - глубокая цифровизация системы здравоохранения.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Мурманская область привлекает все больше инвесторов

Второе место в номинации "Культура" IX Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT" занял "Цифровой туристический гид Мурманской области". Технологическим партнером и разработчиком цифрового продукта стало АО "Русатом Инфраструктурные решения (РИР, входит в структуру "Росатома").

- Создание цифрового туристического гида Мурманской области ‒ часть работы, направленной на продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве, - рассказала министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Середа. - Новый ресурс будет удобен как для жителей, так и для гостей Заполярья. Он даст возможность отслеживать и оперативно реагировать на отзывы о качестве сервиса. С момента запускав системе авторизовалось более 3000 пользователей. Туристический гид позволяет в удобном формате изучить подборки объектов, событий и маршрутов по различным видам туризма: гастрономическому, экологическому, промышленному, паломническому, этнографическому, познавательному и активному. На платформе размещено почти 490 объектов, более 200 экскурсий и 35 туроператоров.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Напомним, "Цифровой туристический гид Мурманской области" - часть комплекса информационно-аналитических систем, объединенных на одной платформе. В состав комплекса также вошли портал "Наш Север", платформы "Инвестиционный портал Мурманской области", "Интеллектуальная система учета строительства, ремонта содержания (обслуживания) дворовых территорий, общественных территорий, объектов городского хозяйства, расположенных на территории Мурманской области", "Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области". Данные поступают в Единую цифровую платформу управления регионом (ЕЦПУР), которая собирает, обобщает и анализирует информацию из разных источников - ведомственных информационных систем региона, электронных баз данных и других.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Мурманская область вышла на вторую позицию среди 85 субъектов РФ в рейтинге по обеспечению доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде. Об этом шла речь на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам цифровизации. Мурманская область обеспечила доступ граждан ко всем интерактивным формам услуг портала госуслуг первой очереди, которые оказываются в регионе. Только в августе к интерактивным формам портала были подключены 36 услуг.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Мурманская область находится на втором месте по Северо-Западу по уровню цифровизации, сообщили в Мурманскстате. Так, 82 процента домашних хозяйств региона имели персональный компьютер, а 85 процентов - доступ к сети Интернет. Для выхода в Интернет население Кольского полуострова все больше использует мобильные телефоны или смартфоны, устройства для чтения электронных книг. Жители региона активно пользуются интернетом: 81 процент населения выходили в сеть каждый день или почти каждый день (в среднем по России и Северо-Западному федеральному округу - 72 процента).

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманская область - регион развития

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