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05.10.2021 12:38

На развитие Северного морского пути выделят еще четыре миллиарда

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 227(8578)
В 2022 году на развитие Северного морского пути предполагается дополнительно выделить четыре миллиарда рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы. Их предполагается направить на строительство СПГ-терминала "Утренний" в арктическом порту Сабетта.
Портовые мощности Заполярья получат новый импульс для развития. Фото: Сергей Николаев/РГ Портовые мощности Заполярья получат новый импульс для развития. Фото: Сергей Николаев/РГ
Портовые мощности Заполярья получат новый импульс для развития. Фото: Сергей Николаев/РГ

Готовность "Утреннего" на конец 2020 года составляла 69 процентов. Терминал строится на берегу Обской губы возле Утреннего газового месторождения и должен стать главным объектом производства и отгрузки СПГ с проектов "Арктик СПГ-1" (его ввод запланирован в 2026 году) и "Арктик СПГ-2" (ввод намечен на 2023 год).

Фото: iStock
Первые 56 человек получили арктические гектары

Запуск "Утреннего" в эксплуатацию позволит увеличить отгрузку углеводородов на экспорт в объеме 21,6 миллиона тонн в год. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 152,7 миллиарда рублей, из них примерно 112 миллиардов - затраты на объекты федеральной собственности.

В этот проект непосредственно включена Мурманская область - точнее поселок Белокаменка. С 2017 года там возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), являющийся частью газовых проектов. На этом "заводе заводов" будут строиться и оснащаться плавучие железобетонные конструкции для создания морских сооружений гравитационного типа, которые являются основанием для модульных заводов по производству СПГ.?Недавно судно GPO GRACE доставило в ЦСКМС первую партию модульных конструкций. Планируется, что в Белокаменке будут выполнять 80 процентов работ по изготовлению заводов СПГ.?Отсюда готовые платформы будут отправлять в Обскую губу, недалеко от полуостровов Гыдан и Ямал, где закончат оснащение и с их помощью начнут добывать газ.

Судя по всему, строительство терминала "Утренний" становится еще одним вызовом для российского судостроения. Это связано с колоссальными объемами дноуглубительных работ в его акватории. Сегодня глубина судоходных путей там достигла 15 метров, тогда как в самом начале работ на отдельных участках она не превышала двух-трех метров. Сегодня дноуглубительные работы на "Утреннем" полностью завершены. Но это еще не все. Глубины, создаваемые в ходе капитальных работ, необходимо будет поддерживать с помощью ремонтного черпания - очищать дно от наносов. Только в одном порту Сабетта с 2023 года придется извлекать при ремчерпании около четырех миллионов кубометров грунта - это половина от объема ремчерпания во всех портах РФ.

Средства предполагается направить на строительство СПГ-терминала «Утренний» в арктическом порту Сабетта

- Мы уже рассматриваем возможности по строительству собственного дноуглубительного флота, - подчеркнул Александр Бенгерт, гендиректор ФГУП "Гидрографическое предприятие", проводящего дноуглубительные работы для арктических проектов. - При существующих объемах задач, которые перед нами стоят, без этого не обойтись. В ближайшее время мы планируем создать в Санкт-Петербурге центр инженерных и технических компетенций, в котором будут аккумулироваться современные научно-исследовательские работы и формироваться проектная документация.

Кстати

По мнению экспертов, доля реализации российского сжиженного природного газа на мировом рынке к 2035 году составит 52 процента. К 2025 году Россия будет производить более 68 миллионов тонн СПГ в год, а в перспективе доля страны на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового объема.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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