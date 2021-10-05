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05.10.2021 20:15

Налоговые поступления от туризма в Заполярье остаются низкими

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 227(8578)
В Мурманской области, как и во многих других регионах, наблюдается взрывной рост турпотока, одной из главных причин которого остается пандемия коронавируса. Однако это делает еще острее проблему налогообложения в этой отрасли, очень многие из участников которой предпочитают работать нелегально.

Примером тому может служить село Териберка - один из наиболее популярных туристических объектов Заполярья. Как отметили в областном правительстве, только по официальным данным, ежегодно Териберку посещают около 40 тысяч туристов, а на самом деле гораздо больше. Однако при этом налоговые поступления от туризма в бюджет Кольского района, на территории которого находится Териберка, по-прежнему мизерны.

Фото: Алексей Михайлов
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В 2020 году сотрудники Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН провели среди жителей Териберки опрос, посвященный созданию в селе одноименного природного парка. На вопрос "Помогает ли туристическая деятельность в развитии поселка?" почти все участники вопроса ответили отрицательно. Многие говорили об отсутствии инфраструктуры, неподготовленности села к развитию турбизнеса, о низком уровне жизни его жителей, отсутствии или неразвитости социальных институтов. После выхода известного фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" интерес к Териберке вырос значительно, однако за прошедшие годы инфраструктура создается слишком медленными темпами, считает научный сотрудник ЦГП Алена Давыдова. По ее словам, село по-прежнему выглядит довольно запущенным, хотя в целом Териберка стала узнаваемым брендом.

- Териберка зарабатывает за счет туризма сущие копейки - чуть более двух миллионов рублей в год, тогда как мы инвестируем в нее почти сто миллионов рублей в год, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - А ведь эта территория - настоящий Клондайк для бизнеса.

Но, чтобы извлечь из этого Клондайка золотые россыпи, предстоит еще многое сделать. В частности, развивать инфраструктуру. Несмотря на то что в селе появляются новые рестораны и отели, существующие заведения общепита "еле-еле справляются" с потоком туристов, отметил глава региона. Еще одно направление работы - использование туристами цифрового туристического гида Заполярья. Благодаря этому гости Заполярья могут получать скидки, а значит, они все активнее будут использовать безналичный вариант оплаты.

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- Мы стараемся не передавить, даем возможность бизнесу активнее развиваться. Те объекты инфраструктуры, которые сейчас появляются, должны приносить большие доходы муниципалитету. Думаю, что в ближайшие пять-десять лет благодаря этому муниципальный бюджет станет гораздо более состоятельным, - заявил Андрей Чибис.

Что касается развития собственно туристической сферы, то пока этот подход себя оправдывает - об этом говорит статистика. По данным Мурманскстата, с января по июнь 2021 года в Заполярье насчитывалось 173 коллективных средства размещения, тогда как за аналогичный период 2020 года их было всего 69. Число мест в них выросло на 63,4 процента, число ночевок - на 46 процентов, а доходы от их деятельности - на 77,9 процента. Объем платных туристических услуг, оказанных в регионе, к июлю 2021 года вырос в 6,5 раза по сравнению с первой половиной 2020 года. Однако необходимо выработать действенный экономический механизм, заставляющий турбизнес работать на развитие территорий, благодаря которым он получает свои немалые доходы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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