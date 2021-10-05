Петербуржца задержали за насилие над 10-летней девочкой спустя 24 года

Под Санкт-Петербургом опергруппа уголовного розыска задержала мужчину, подозреваемого в насилии над десятилетней девочкой. Преступление было совершено 24 года назад.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 23 октября 1997 года. Это произошло в подвале дома на улице Салтыкова-Щедрина, 49 (сейчас это Кирочная улица) в центре Петербурга. Злоумышленнику тогда было 44 года. Спустя неделю прокуратура Центрального района города возбудила уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса РФ.

На то чтобы установить и разыскать подозреваемого в особо тяжком преступлении, ушло 24 года. Вчера, 4 октября, его задержали в городе Ломоносов Ленинградской области. За насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.