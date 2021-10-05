Почему российские судоходные компании заказывают корабли за границей

Российские судоходные компании сегодня предпочитают заказывать корабли на иностранных верфях - по многим причинам. Отечественным судостроителям, чтобы изменить ситуацию, необходимо ликвидировать технологическое отставание от зарубежных конкурентов. Потребность в обновлении как речного, так и морского отечественного флота крайне высока, поэтому на первый план выходит не только качество предлагаемой продукции, но и скорость строительства.

Четвертая промышленная революция, "Индустриализация 4.0", то есть массовое внедрение роботизированных средств в производственный процесс, в специализированных отраслях получила свои особенности. В судостроении главным перспективным направлением развития становится создание цифровых верфей, то есть внедрение компьютерного моделирования на всех этапах строительства и эксплуатации кораблей - от аванпроекта до утилизации, включая производство, эксплуатацию и обслуживание.

Судостроение, при всей его наукоемкости и технологичности, - довольно консервативное производство, отмечают специалисты. К примеру, как отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, в автомобилестроении уже вовсю применяются электродвигатели и водородное топливо, к чему корабелы только подходят. А в традиционном наземном капитальном строительстве сполна оценили преимущества BIM - Building Information Modeling - информационного моделирования зданий, которое способно учитывать все необходимые факторы при строительстве и эксплуатации, от количества необходимых человеко-часов до влияния на экологию.

Цифровые верфи - это, по сути, ShipBuilding Information Modeling, то есть информационное моделирование процесса создания корабля. Эксперты подчеркивают, что применение подобных цифровых технологий обеспечивает ускорение принятия решений за счет повышения наглядности, повышение общего качества за счет минимизации проектных ошибок, выявления и разрешения междисциплинарных пересечений, улучшения координации между разработчиками смежных дисциплин, всестороннюю оценку полноты, качества, обоснованности и соответствия проектных решений требованиям технического задания, а также сохранение прозрачности методологии расчетов и повышение их точности. Известен пример США, когда специалисты с помощью цифровых технологий смогли найти скрытые резервы экономии на дюйм судна и оценили эффект в миллиарды долларов при учете всего периода эксплуатации.

В России первая цифровая вервь должна появиться к 2024 году. Инвестиционный проект глубокой модернизации с созданием цифровой верфи реализуется на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Насколько цифровое сопровождение действительно увеличивает скорость постройки, понятно из перспективного плана: количество судов, сошедших со стапелей ОССЗ, должно увеличиться с трех до десяти ежегодно, то есть более чем в три раза. Планируется строить суда типа "река - море", а также технический и вспомогательный флот.

Внедрение цифровых методов управления, облачных вычислений повлечет за собой потребность отрасли в новых специалистах

- Замечательное местонахождение завода - в порту пяти морей. И, самое главное, востребованность той продукции, которую предприятие будет производить, - отметил руководитель межведомственной рабочей группы по координации работ и контролю за реализацией инвестиционного проекта член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов. - Это будут суда различных классов, определенным водоизмещением, для внутренних водных путей, для которых необходимо учитывать особые параметры - глубины, шлюзы. Я думаю, проект будет реализован гарантированно в ближайшие 3,5-4 года. Мы должны выйти на рубеж в десять тысяч тонн переработки металла.

Как уточнили на предприятии, в рамках глубокой модернизации запланировано строительство новых объектов: блока корпусных цехов, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. Кроме того, появится линия по изготовлению объемных секций с использованием сварочных роботов, существующий стапель пройдет реконструкцию. Управление предприятием будет осуществляться с помощью интегрированной информационной системы цифрового производства. При этом модернизация будет проводиться без остановки действующего предприятия.

Еще один проект создания цифровой верфи реализуется на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Он был анонсирован в 2019 году, точные параметры проекта предположительно станут известны к концу текущего года. Как результат, ожидается минимизация издержек, увеличение объемов производства и тем самым - обеспечение конкурентных преимуществ без значительного увеличения численности персонала.

А вот качественные изменения, несомненно, потребуются. Внедрение цифровых методов управления, методов облачных вычислений, интернета вещей, искусственного интеллекта и дополненной реальности повлечет за собой в первую очередь потребность судостроения в новых специалистах. В "традиционном" строительстве спрос на BIM-инженеров и техников оценивается экспертами в 50-70 тысяч штатных единиц с высшим образованием. Корабелам могут потребоваться сопоставимые масштабы: число занятых в российском судостроении с учетом смежных отраслей на сегодняшний день составляет около 700 тысяч человек. Это примерно один процент всего трудоспособного населения страны.