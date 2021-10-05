Шведский режиссер снимет документальный фильм о спасших ее русских моряках

Шведский режиссер Хелена аф Клеркер приедет в Мурманскую область для съемок документального фильма о русских моряках, которые спасли ей жизнь в 1984 году. С момента тех событий прошло почти 40 лет. Однако шведка до сих пор с теплотой вспоминает моряков с русского корабля.

Она рассказала, что в 19-летнем возрасте отправилась с подругой покататься на четырехметровой алюминиевой гребной лодке в районе острова Веддё. Сильный ветер и подводное течение унесли девушек в открытое море, где они двое суток боролись за жизнь, противостоя холоду, волнам и страху. "Был леденящий холод, у нас не было ни воды, ни еды. Мы пели песни, чтобы не сойти с ума, прятались на дне лодки от шквалистого ветра", - рассказывает Хелен.

У девушек не было надежды, что их спасут, так как о своей прогулке в море они никому не сообщили. Но чудо свершилось. Спасение пришло от русских моряков с сухогруза "Дагестан", принадлежавшего Мурманскому морскому пароходству. Перепуганных шведок подняли на борт и передали шведским спасателям. Интересно, что в королевских СМИ о спасении девушек почти не было никаких сообщений. В 1984 году, в самый разгар "холодной войны", скандинавские газеты предпочитали трубить о "советской угрозе". Сейчас Хелена намерена снять документальный фильм о событиях 1984 года. Через мурманский музей женщина нашла капитана судна Вячеслава Кузьменкова, которого пригласила в Стокгольм . В ближайшее время шведка собирается приехать в Мурманск, чтобы разыскать остальных членов команды сухогруза "Дагестан".