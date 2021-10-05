В Белом море начал тонуть корабль с пятью пассажирами

В Белом море в районе села Кашкаранцы маломерный корабль "Фаворит" подал сигнал бедствия. На борту находится пять человек. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. Ведется спасательная операция.

В Морской спасательной службе Росморречфлота сообщили, что сигнал о ЧП на судне поступил в 14.51. По предварительным данным, в машинное отделение корабля поступает вода. Оно постепенно теряет остойчивость и кренится.

- Алгоритм такой - в район бедствия будут направляться все суда, находящиеся поблизости, - отметили в Морспасслужбе. - Если поблизости судов нет, то для оказания помощи экипажу судна будет направлен спасательный вертолет.

Сейчас в регионе наблюдается сильный южный - юго-западный ветер, сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозу, он сохранится до конца дня.