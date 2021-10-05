В СЗФО вслед за пиломатериалами и комплектующими выросли цены на мебель

Вслед за стройматериалами в стране дорожает производство мебели, предупреждают эксперты. Причин для роста цен несколько. Прежде всего - дефицит ДСП, вызванный простоем производств в прошлом году. Нехватка пиломатериалов (которая отмечалась не только в РФ, но и в других странах мира) вынудила производителей поднять цены на внутреннем рынке и начать активно продавать их на внешний - правительству РФ даже пришлось временно повысить экспортные пошлины, чтобы ограничить экспорт. Тем временем, по данным таможни, объем экспорта пиломатериалов хвойных пород в одиннадцать наиболее важных стран-импортеров Европы вырос на 53 процента, а ДСП (по данным Росстата) выросла в цене на 40 процентов - всего за месяц.

Еще одна причина роста цен на мебель - рост цен на комплектующие, почти все они приходят в нашу страну из-за рубежа. Чтобы компенсировать издержки, производители подняли отпускные цены - лидером по темпам роста с большим отрывом стала металлическая офисная мебель - она подросла в цене на 70 процентов. На втором месте по росту - матрасы, на 45 процентов. Кухонная мебель стала дороже на 40 процентов.

Рост цен значительно "улучшил" показатели отрасли: по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), продажи российской мебели в январе - июне увеличились на 48 процентов с 2020 по 2021 год. Объем экспортных продаж российской мебели в первом полугодии на 78 процентов выше значения 2020 года и сопоставим с показателем 2019 года. По данным АМДПР, объем продаж мебели для офисов вырос на 70 процентов, спрос на мебель для столовых, гостиных и спален, в том числе на матрасы, вырос на 44-45 процентов, поставки кухонных гарнитуров увеличились на 40 процентов.

В целом отечественным производителям сейчас не на что жаловаться.

- Выпуск продукции на территории России в 2021 году более чем в два раза превысил объем импорта. Отечественные производства работают на импортных линиях, и по качеству их продукция не уступает заграничным аналогам. Поэтому доля продажи импортной мебели будет уменьшаться и вскоре останется только в премиальном сегменте. Тем более в июле 2021 года Минпромторг утвердил план по импортозамещению - стоит задача увеличить долю российской продукции на мебельном рынке до 70 процентов к 2024 году, - сообщила Наталья Козырева, руководитель направления аренды коммерческой недвижимости ТК "Мебель Сити".

План, который упоминает эксперт, принесет предприятиям отрасли 120-130 миллиардов рублей в год дополнительно, оборот вырастет на треть.

По прогнозам аналитиков рынка, до конца года цены на мебель уже не изменятся - стоимость древесины немного стабилизировались. Новоселы же бросились обустраивать свои квартиры и дачи подержанной мебелью, которая тоже подорожала, констатируют в "Авито": шкафы, столы и стулья - на 15-18 процентов, а кухни - на десять. На 14 процентов подорожали предметы мебели для спальни и гостиной, тогда как спрос на кровати, диваны и кресла летом 2021 года вырос на десять процентов. Самый высокий спрос в этой категории за год отмечен в Ижевске - на 58 процентов, в Краснодаре (57), а также в Кирове (56). В Москве востребованность товаров этой категории увеличилась на 43 процента, а в Санкт-Петербурге - на 49 процентов.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Когда в период первой волны пандемии коронавируса были закрыты мебельные магазины, спрос резко упал, заводы сократили, а в Европе вообще прекратили выпуск плиты. Когда розница возобновила работу, спрос резко вырос и возникла нехватка объемов не только у нас, но и за границей, поэтому появилась необходимость иметь механизм, который позволит нам балансировать ситуацию в интересах обеспечения внутреннего рынка.