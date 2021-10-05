Что ожидать в ближайшем будущем от отечественной микроэлектроники

За последние два года отрасль микроэлектроники получила беспрецедентные меры государственной поддержки, и такими они сохранятся как минимум на ближайшие три года. Какие еще стимулы приготовили в правительстве для компаний, готовых закупать российскую электронику? Об этом и других вопросах, касающихся отрасли, шла речь на VII ежегодном всероссийском форуме "Микроэлектроника-2021", работающем в эти дни в Алуште.

- Мы видим российскую радиоэлектронику среди локомотивов цифровой трансформации, и в правительстве разработан целый комплекс мер ее поддержки, - рассказал на площадке форума в Крыму вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Это и приоритетный режим закупки отечественной радиоэлектронной продукции для госслужб, это и льготный режим налогообложения для производителей и разработчиков, это механизм государственного софинансирования сквозных проектов, и субсидии на внедрение отечественной радиоэлектроники для российских компаний.

Постановлением правительства N1432 от 28 августа 2021 года вступило в силу правило "второй лишний" - при закупке государственными и муниципальными структурами радиоэлектронной продукции импортная электроника (кроме произведенной в странах ЕАЭС) отклоняется в случае наличия отечественного аналога.

Кроме того, правительство намерено субсидировать до 50 процентов затрат якорных заказчиков на приобретение и внедрение российской электронной продукции. Эта инициатива должна стать базовой для реализации сквозных проектов. Поддержка компаний, использующих отечественную микроэлектронику, может составить до 4 миллионов рублей в год, при этом объем российской электроники при закупке должен быть не менее 70 процентов.

"В ближайшее время мы также планируем запустить семь таких сквозных проектов, общая стоимость которых составляет 134 миллиарда рублей, - рассказал вице-премьер. - Около 50 из них будут выделены из федерального бюджета".

Наконец, в правительстве подготовили нормативный акт, исключающий применение иностранного оборудования и программных продуктов на объектах критической информационной инфраструктуры. Этот документ может быть принят уже до конца нынешнего года.

К 2030 году в России должно быть не менее 300 центров проектирования в сфере микроэлектроники

К 2030 году в России должно быть не менее 300 центров проектирования в сфере микроэлектроники. Это потребует подготовки в 2024 году не менее 6 тысяч специалистов в этой области. 17 новых проектов на базе вузов уже реализуются, на их финансирование государство выделило 1,5 миллиарда рублей. На базе ведущих отраслевых НИИ также созданы центры коллективного проектирования.

Помимо субсидирования и прямых госзаказов отечественные производители микроэлектроники могут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития промышленности под 1,5 - 2 процента годовых.