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Рубрика: Происшествия

Главу Евпатории задержали по подозрению в превышении полномочий

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Евпаторийского горсовета Фото: Пресс-служба Евпаторийского горсовета
Фото: Пресс-служба Евпаторийского горсовета

Правоохранители задержали главу Евпатории Олесю Харитоненко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Об этом "РГ" сообщил источник в евпаторийской мэрии.

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Сейчас в здании городского совета, в том числе в кабинете главы муниципалитета, проводятся следственные мероприятия. По данным источника, задержание Харитоненко связано с изменением целевого назначения земельного участка с рекреационного на земли для строительства многоэтажных домов.

Ранее в ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю сообщили о предъявлении замначальника отдела Госкомрегистра обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, в Госкомрегистр директор одной из крымских агрофирм подал документы на регистрацию права собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. Чиновник зарегистрировал за фирмой право собственности на участок, в границах которого размещены объекты муниципальной собственности, без проведения правовой экспертизы документов.

Справка "РГ"

С 2014 года Харитоненко дважды избиралась главой Евпатории и председателем городского совета. В июле 2020 года избрана членом правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, в декабре прошлого года включена в состав Государственного Совета РФ.

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