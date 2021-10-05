Главу Евпатории задержали по подозрению в превышении полномочий

Правоохранители задержали главу Евпатории Олесю Харитоненко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ). Об этом "РГ" сообщил источник в евпаторийской мэрии.

Сейчас в здании городского совета, в том числе в кабинете главы муниципалитета, проводятся следственные мероприятия. По данным источника, задержание Харитоненко связано с изменением целевого назначения земельного участка с рекреационного на земли для строительства многоэтажных домов.

Ранее в ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю сообщили о предъявлении замначальника отдела Госкомрегистра обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, в Госкомрегистр директор одной из крымских агрофирм подал документы на регистрацию права собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. Чиновник зарегистрировал за фирмой право собственности на участок, в границах которого размещены объекты муниципальной собственности, без проведения правовой экспертизы документов.

Справка "РГ"

С 2014 года Харитоненко дважды избиралась главой Евпатории и председателем городского совета. В июле 2020 года избрана членом правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, в декабре прошлого года включена в состав Государственного Совета РФ.