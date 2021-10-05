Из Испании экстрадируют обвиняемого в хищениях на олимпийской стройке

Бизнесмена Ивана Вандышева, который обвиняется в многомиллионных хищениях при строительстве объектов в Сочи перед зимними Олимпийскими играми 2014 года, экстрадируют из Испании и привезут на Кубань для следственных действий. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, мужчине заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

- Во исполнение условий договора в 2012-2013 годах на расчетный счет общества, которым фактически руководил обвиняемый, было переведено порядка 385 миллионов рублей. Вандышев вывел их из оборота компании и распорядился по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по строительству очистных сооружений, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина еще до возбуждения уголовного дела выехал за границу, поэтому был объявлен в международный рзыск. Суд заочно принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Как только бизнесмена доставят из Испании в Москву, следователи привезут его в Краснодар для завершения расследования.