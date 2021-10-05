На Кубани будут судить хозяина льва, который укусил ребенка

В Успенском районе Краснодарского края перед судом предстанет 50-летний хозяин базы отдыха - мужчина обвиняется в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате которой лев травмировал подростка.

По сообщению пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю, инцидент случился 16 июля на базе отдыха в селе Марьино. На территории для развлечения гостей предприниматель содержал клетки-вольеры с дикими животными, в том числе со львами, волками и медведем. При этом лицензии на данный вид деятельности он не получал, требования безопасности не соблюдал.

Вечером 13-летняя девочка, приехавшая на турбазу вместе с родственниками, захотела сделать селфи и повернулась спиной к клетке хищника, который лапой дотянулся до ее плеча. Пострадавшую срочно госпитализировали. Врач городской больницы № 2 Армавира, осмотрев девочку, зафиксировал укушенные раны правого предплечья и кисти.

"На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - добавили в пресс-службе СУ СК по региону. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд".