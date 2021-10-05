На Кубани главу района заподозрили в превышении полномочий

В отношении главы Северского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, глава муниципалитета обязывал руководителей школ и детских садов заключать договоры на поставку продукции с конкретной организацией. В противном случае образовательным учреждениям грозили проверки, а лиц, не исполнивших указание, обещали привлечь к ответственности.

- В итоге с июля по сентябрь текущего года образовательными и дошкольными учреждениями района были заключены более 50 договоров на поставку продукции на сумму порядка шести миллионов рублей, предложения других поставщиков не рассматривались, что привело к незаконному устранению конкуренции, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани. - При этом в периоды предоставления продукции указанным поставщиком имелись неоднократные случаи поставок некачественного детского питания. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

В приемной администрации Северского района "РГ" сообщили, что глава сейчас находится на мероприятии и не будет комментировать возбужденное против него уголовное дело.

Выяснением всех обстоятельств этого дела будет заниматься первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Краснодарскому краю.