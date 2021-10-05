На Кубани напали на водителя Газели, не пропустившего Bentley по обочине

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку инцидента, который произошел в Краснодаре неделю назад. Тогда оказался избит водитель отечественной малотоннажки, который не дал другим автомобилям проехать по обочине. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, проведение доследственной проверки поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

- У железнодорожного переезда в поселке Индустриальном краевого центра 28 сентября, автомобиль "Бентли" и внедорожник премиального класса двигались по обочине. Водитель отечественного автомобиля не пропустил нарушителей. В этой связи двое мужчин вышли из внедорожника и нанесли телесные повреждения водителю газели, - говорится в сообщении следственного управления СКР по региону.

Из-за большого общественного резонанса материалы проверки были изъяты следователями из органов полиции для более тщательного изучения. Специалисты устанавливают владельцев автомобилей, а также все обстоятельства конфликта.