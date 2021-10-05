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05.10.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили "закладчика", получавшего деньги в биткоинах

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Ейский городской суд во вторник вынес приговор краснодарцу, который распространял наркотики делая в городе "закладки". Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, за один день он успел положить запрещенные вещества в 15 тайников на территории Ейска, но в тот же день его задержали. Вознаграждение за проделанную "работу" 36-летний мужчина получал в криптовалюте.

Фото: скриншот МВД Медиа / youtube
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте

- В августе 2020 года подсудимый, вступив в преступный сговор с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, занялся незаконным сбытом наркотических средств, посредством осуществления так называемых "закладок". От своих руководителей бесконтактным способом он получил наркотические средства для дальнейшего распространения на территории Ейска, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Неизвестные пока наниматели за совершение преступлений мужчине платили в биткоинах. Криптовалюту отправляли ему на электронные кошельки, с которых преступник переводил ее в рубли и пересылал на свою банковскую карту. Затем деньги обналичивались. Всего таким образом подсудимый успел легализовать 112 тысяч рублей.

Однако, подозрительные транзакции привлекли внимание сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю и преступника схватили. Свою вину в суде он признал полностью. Приговором Ейского городского суда краснодарцу назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей.

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