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05.10.2021 12:23

Ростовчанин ушел из уголовного розыска, чтобы стать парикмахером

Текст: Михаил Русин
Российская газета - Экономика Юга России № 227(8578)
Ростовчанин Марат Клещин после службы в правоохранительных органах решил резко сменить сферу профессиональной деятельности. Сначала он устроился на работу в парикмахерскую, а затем оформил самозанятость и открыл собственный барбершоп.

Как сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области, льготный заем для первых вложений в свое дело Марат Клещин получил в центре "Мой бизнес" в рамках нацпроекта поддержки предпринимательства.

Фото: Istock
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- Я работал в патрульно-постовой службе, затем в уголовном розыске. Постепенно пришел к мысли, что хочу уйти в свободное плавание и заниматься таким делом, где есть место творчеству. Меня вдохновила девушка-парикмахер. Глядя на то, как она увлеченно работает, я решил тоже овладеть этим мастерством. Базовое образование получил в академии "Индустрия красоты" в 2018 году, - рассказывает Марат Клещин.

После обучения бывший полицейский, освоивший мужские стрижки, работал по найму в небольшой парикмахерской и при этом совершенствовал свои навыки, участвуя в различных парикмахерских конкурсах. В 2019 году Марат Клещин победил в номинации "Юниор" на престижном конкурсе Russian Barber Week. По словам Марата, отправляя заявку на конкурс, он в первую очередь хотел поучиться у более опытных коллег. Но неожиданная победа придала ему уверенности. После конкурса он устроился в один из крупных барбершопов города. А осенью 2021 года Марат решился на открытие собственного бизнеса.

Тренд, кстати, бывший полицейский уловил правильный: судя по данным департамента потребительского рынка Ростовской области, объем услуг, предоставляемых парикмахерскими в регионе, увеличился за первое полугодие 2021 года в 1,6 раза. Эта сфера оказалась одной из самых динамично развивающихся после пандемийных ограничений. При этом ее доля в общей структуре бытовых услуг, оказываемых на Дону, составляет 12,8 процента.

- Когда у меня накопилось достаточно опыта и сформировалась своя база клиентов, я решил работать на себя. Нашел помещение и подсчитал, что потребуется около 300 тысяч рублей. Собственных денег не хватало. Узнав про выгодные займы для самозанятых под низкие проценты, решил воспользоваться этой возможностью. На полученные 200 тысяч рублей закупил парикмахерское кресло, мойку, зеркала и расходные материалы. Оставшаяся часть этой суммы пойдет на оплату аренды за первый месяц и установку вывески, - поделился планами Марат Клещин.

Фото: Александр Корольков
Компании начали внедрять новые форматы занятости

Льготное финансирование самозанятых Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства начало в 2021 году в рамках реализации национального проекта поддержки малого и среднего бизнеса. В результате предприниматели этой категории могут рассчитывать на займы по ставке всего 1-3 процента годовых.

- Сумма микрозайма - от 50 тысяч до одного миллиона рублей. При отсутствии залога деньги можно получить под поручительство третьих лиц. Примечательно, что льготный продукт доступен с первого дня регистрации в качестве самозанятого, - прокомментировала Яна Куринова, директор АНО МФК "РРАПП" - оператора центров "Мой бизнес" Ростовской области. .

Золотая стрижка

20-летняя Мария Нежданова из Краснодарского края завоевала золото на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 в компетенции "Парикмахерское искусство". Она решила стать парикмахером еще в 15 лет.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Девушка окончила сочинский филиал колледжа при Российском университете дружбы народов по специальностям "Дизайн по отраслям" и "Экономика", а также Армавирскую академию профессионального образования по специальности "Парикмахер-модельер-стилист". После чемпионата Мария Нежданова намерена готовиться к новым соревнованиям и параллельно - к поступлению в университет.

Кстати, национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место по результатам общекомандного медального и балльного зачета. По количеству полученных медалей команда побила собственный рекорд на чемпионатах Европы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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