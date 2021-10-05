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05.10.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска
Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска

Сильнейший ветер прогнозируют в Новороссийске в ближайшие часы. Как сообщили в пресс-службе администрации города-героя, порывы будут достигать скорости 32 метра в секунду. Из-за этого на территории муниципалитета объявлено штормовое предупреждение.

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- По данным Гидрометеобюро, в Новороссийске сохранится северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду, с дальнейшим усилением в ближайшие 2-4 часа до 27-32 метров в секунду. Высота волн 15-25 дециметров, - говорится в сообщении администрации.

Жителей города призывают не выходить на улицу без необходимости, а также отказаться от работ на воздухе. Также людей предупредили об опасности находиться рядом со стенами домов, а машины парковать подальше от деревьев.

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