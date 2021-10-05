В России создали прибор, подавляющий жизнедеятельность вирусов

В России создали прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения подавлять вирусы, в том числе COVID-19.

Его, по сообщению РИА Новости, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Крыму.

- Прибор "Тор" не имеет аналогов в мире. Своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, - сказал Шпак.

По словам разработчиков, электромагнитное излучение прибора воздействует на электромагнитное поле вируса, подавляет его активность, в результате он теряет способность размножаться. Прибор получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.

"Тор" можно применять в самых разных условиях, в том числе в больницах, транспорте, крупных промышленных и общественных объектах, где присутствует много людей.