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05.10.2021 10:18
Рубрика: Общество

В России создали прибор, подавляющий жизнедеятельность вирусов

Текст: Юрий Медведев
В России создали прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения подавлять вирусы, в том числе COVID-19.

Его, по сообщению РИА Новости, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Крыму.

Фото: Istock
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- Прибор "Тор" не имеет аналогов в мире. Своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией, - сказал Шпак.

По словам разработчиков, электромагнитное излучение прибора воздействует на электромагнитное поле вируса, подавляет его активность, в результате он теряет способность размножаться. Прибор получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.

"Тор" можно применять в самых разных условиях, в том числе в больницах, транспорте, крупных промышленных и общественных объектах, где присутствует много людей.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым 2021 - Год науки и технологий Научный подход с Юрием Медведевым Пандемия коронавируса COVID-19

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