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Рубрика: Власть

В Ростове стартует первый этап реконструкции улицы Вавилова

Текст: Валерий Николаев
Вопросы реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону стали темой для обсуждения на заседании администрации города. Полная стоимость расширения автодороги - 5,8 миллиардов рублей.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, что это единственный вариант решить транспортные проблемы 50-тысяч жителей микрорайона Суворовский.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Реконструируемый участок протяженностью более 10 километров с учетом местных проездов будет иметь четыре полосы на основной дороге и две - по местным проездам. Расчетная скорость движения транспорта составляет 80 км/ч. Проект прошел государственную экспертизу. Мы получили положительное заключение", - отметил Алексей Логвиненко.

В зону строительства попадают 137 земельных участков и объектов недвижимости. На первом этапе речь идет о выкупе 63 земельных участков, и к 15 октября ожидается принятие постановления. После чего собственникам будут направляться соответствующие уведомления.

Глава администрации поручил чиновникам провести масштабную работу по информированию собственников.

"С каждым из их владельцев будет вестись индивидуальная работа. Уже организована "горячая линия", где люди могут получить ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того, по моему поручению руководство Департамента автомобильных дорог будет проводить еженедельные встречи с гражданами", - подчеркнул Логвиненко.

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