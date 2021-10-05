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05.10.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

ВС РФ предлагает сделать более справедливым расчет стажа для судей Крыма

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, предлагающий для крымских судей рассчитывать выслугу лет, и пособия - выходное и ежемесячное пожизненное, по аналогии с остальными российскими коллегами. То есть в стаж будет засчитываться, например, время работы прокурором или следователем до получения мантии.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект усиливает социальные гарантии судьям, которые работали на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до их присоединения к РФ. "Согласно закону в выслугу лет судей для установления ежемесячной доплаты включаются не только периоды работы судьей, но и периоды другой службы, требующей высшего юридического образования. Например, служба в прокуратуре, нотариате или работа преподавателем юридических дисциплин. Полный перечень таких работ указан в соответствующем постановлении Совета судей Российской Федерации", - рассказал Владимир Груздев.

Однако выслуга лет судей, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, определяется по-другому: судьям был сохранен имеющийся уровень материального обеспечения.

"Если же гражданин Российской Федерации на момент возвращения Республики Крым в Российскую Федерацию не был судьей, но постоянно проживал на территории Крыма, а впоследствии назначен на должность судьи, то предшествующие периоды работы в выслугу лет ему не засчитываются. Такое регулирование приводит к необоснованным различиям и, в общем, не является справедливым", - подчеркнул Владимир Груздев.

Он отметил, что подготовленная инициатива исправляет ситуацию. "Таким образом, если судья в свое время преподавал в юридическом вузе, а через какое-то время после присоединения Крыма к России получил судейский статус, он не потеряет в социальных гарантиях по сравнению с теми, кто был судьей в Крыму до 2014 года. Надбавка судьям за выслугу, допустим, свыше 20 лет составляет 50 процентов к должностному окладу", - резюмировал Владимир Груздев.

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