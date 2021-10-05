ВС РФ предлагает сделать более справедливым расчет стажа для судей Крыма

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, предлагающий для крымских судей рассчитывать выслугу лет, и пособия - выходное и ежемесячное пожизненное, по аналогии с остальными российскими коллегами. То есть в стаж будет засчитываться, например, время работы прокурором или следователем до получения мантии.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект усиливает социальные гарантии судьям, которые работали на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя до их присоединения к РФ. "Согласно закону в выслугу лет судей для установления ежемесячной доплаты включаются не только периоды работы судьей, но и периоды другой службы, требующей высшего юридического образования. Например, служба в прокуратуре, нотариате или работа преподавателем юридических дисциплин. Полный перечень таких работ указан в соответствующем постановлении Совета судей Российской Федерации", - рассказал Владимир Груздев.

Однако выслуга лет судей, постоянно проживавших на 18 марта 2014 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, определяется по-другому: судьям был сохранен имеющийся уровень материального обеспечения.

"Если же гражданин Российской Федерации на момент возвращения Республики Крым в Российскую Федерацию не был судьей, но постоянно проживал на территории Крыма, а впоследствии назначен на должность судьи, то предшествующие периоды работы в выслугу лет ему не засчитываются. Такое регулирование приводит к необоснованным различиям и, в общем, не является справедливым", - подчеркнул Владимир Груздев.

Он отметил, что подготовленная инициатива исправляет ситуацию. "Таким образом, если судья в свое время преподавал в юридическом вузе, а через какое-то время после присоединения Крыма к России получил судейский статус, он не потеряет в социальных гарантиях по сравнению с теми, кто был судьей в Крыму до 2014 года. Надбавка судьям за выслугу, допустим, свыше 20 лет составляет 50 процентов к должностному окладу", - резюмировал Владимир Груздев.