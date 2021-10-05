Крупные уральские компании столкнулись с запросами ФНС вне проверок

Количество выездных налоговых проверок в регионе по сравнению с 2019 годом уменьшилось почти вдвое, зато их сроки зачастую выходят за оговоренные законодательством, а суммы доначислений существенно выросли. Это показал опрос Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Его результаты озвучили на налоговом форуме. В анкетировании поучаствовало 44 представителя крупного и среднего бизнеса. За шесть месяцев 2021 года они пережили 62 выездные налоговые проверки. В 2019-м за тот же период было 134. Но если тогда налоговики доначислили, к примеру, 552 миллиона рублей по НДС, то ныне - 1,5 миллиарда. Взыскано по результатам контрольно-аналитической деятельности вне проверок и после предоставления уточненных деклараций 855 миллионов рублей.

В среднем выездные мероприятия тянутся почти год, рекорд - 448 дней, хотя НК РФ гласит: не более двух месяцев, в исключительных случаях - до шести. Размытые сроки пугают не только потенциальных инвесторов, но и соискателей на квалифицированные вакансии.

- Упор делается на предпроверочный анализ - с этим столкнулось 53 процента респондентов. При этом смущает количество требований, выдвигаемых бизнесу. В частности, 16 компаний получили 100 и больше запросов, 12 - от 20 до 99. В чем тогда отличие от выездных проверок? - задает риторический вопрос Дмитрий Бабинер, партнер Ernst&Young, руководитель практики корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ, сопредседатель комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП.

Также опрос показал, что до 35 процентов хозяйствующих субъектов сталкиваются с ситуациями, когданалоговики вызывают в качестве свидетелей лиц, в чью компетенцию не входят рассматриваемые вопросы. Например, у кладовщика могут поинтересоваться, чья конструкторская разработка. Ответы "Не знаю, не помню" могут трактоваться как доказательство уклонения от налогообложения.

- Статья 90 НК РФ позволяет налоговому органу задавать вопросы любому физлицу, которое может что-то знать о деятельности предприятия, но, на наш взгляд, инспекторы порой избыточно пользуются этим правом, - развивает мысль Мария Чумак, президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов, сопредседатель комиссии по налогам и финансовой политике СОСПП.

Что еще установили исследователи? По закону в течение двух месяцев после выездной проверки должен быть составлен акт. Еще пять дней дается на то, чтобы вручить его налогоплательщику. После этого у бизнеса есть месяц, чтобы подать возражения. В течение 10 дней руководитель налогового органа выносит решение. На практике инспекция сроки может затянуть, все это время налогоплательщик находится в подвешенном состоянии.

Речь о ситуации, когда в ходе выездной проверки нарушения все-таки выявили. А еслипроверка камеральная, и ошибок в декларации не нашли, у предпринимателя даже справки на руках об этом не остается. Очень неприятным сюрпризом становятся новые запросы спустя 0,5-2 года из-за того, что один из контрагентов, образно говоря, загорелся красным цветом в системе ФНС (не нашли по юридическому адресу, сдал уточненную декларацию и т. п. - прим. ред.).

С точки зрения бизнеса, помогут решить проблему поправки в НК РФ. В частности, участники форума предложили прописать в правовой базе, что нарушение сроков выездных налоговых проверок порождает отмену актов ненормативного характера или действий должностных лиц, за исключение форс-мажоров. Во-вторых, они считают необходимым уведомлять налогоплательщиков о завершении камеральной проверки без нарушений. В-третьих, привязать сроки выполнения запросов к объему информации. Наконец, выпустить разъяснения для районных налоговых инспекций по поводу того, кого можно допрашивать и по какому функционалу.

- Стимулирует инвестиционную деятельность три фактора: налоговая нагрузка, качество правовых актов налогового регулирования и налоговое администрирование. В этом году в регионе прошло чуть больше двух миллионов камеральных проверок и около 60 выездных. При этом поступило 144 тысячи запросов вне проверок, из них примерно 102 тысячи - от налоговых из других субъектов РФ. Я бы предложила, помимо выдачи справки об окончании камеральной проверки, пресекать пересмотры периода, если ранее замечаний по декларации не было, - поддержала инициативу СОСПП свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.- А также определить последствия несоблюдения процессуальных сроков.По 248-ФЗ о госконтроле такое нарушение ведет к признанию недействительными результатов проверки, но налоговые органы под него не попадают. На мой взгляд, единый подход должен быть ко всем видам контрольно-надзорной деятельности.

- Предложение выдавать справку на каждую декларацию неожиданное, очень увеличится документооборот. Мы действуем строго в рамках действующего законодательства. Пока оно таких действий не подразумевает. Если изменится, посмотрим, - отреагировал Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области.