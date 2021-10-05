Тюменские школы переходят на систему без отметок

49-я гимназия - не единственная, кто присоединился к эксперименту. Главный специалист отдела общего образования департамента образования и науки Тюменской области Ольга Гроо сообщила, что безотметочную систему по физкультуре, изо и музыке поддержали уже три процента школ в регионе, причем большинство из них реализуют адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Директор департамента образования администрации Тюмени Дина Горковец добавляет: письма от родителей по этой теме в ведомство мешками еще не приходят - взрослые вникают, но обращения с вопросами все же есть. Самые распространенные: что делать, если ребенок поменял школу, но на новом месте отметки по-прежнему выставляются, не попадут ли в капкан ребята, которые планируют поступать в профессиональные образовательные учреждения. "При переходе в другое учебное заведение ничего сдавать не надо: ученик встроится в систему и начнет зарабатывать баллы, как раньше", - комментирует Горковец.
Ольга Гроо поясняет: "При поступлении особое внимание уделяется результатам вступительных испытаний, а также индивидуальным достижениям. Появление в аттестате слова "зачет" не повлияет на рейтинг поступающего, так как его средний балл рассчитывается с учетом предметов, которые имеют отметку".
Меж тем в родительских чатах разгорелась дискуссия. Не все дети прирожденные певцы, музыканты, живописцы и атлеты, поэтому "зачетная система" очень даже кстати - говорят одни. Отметка - это мотивирующий и стимулирующий фактор для ученика, поэтому без нее никак нельзя - спорят другие. Школьники в растерянности: будет лучше или хуже?! Беспокойство выражают и некоторые учителя: "Если мы перестанем регулировать учебный процесс отметками, ребята попросту перестанут готовиться".
Однако чиновники от образования уверяют, что нынешняя система оценивания знаний все равно сохранится: каждый педагог должен держать это на личном контроле, причем больше обращать внимание на то, усваивает или нет ребенок образовательный стандарт.
И вовсе не обязательно выставлять отметки, зачетной системы вполне хватит.
С 1 января 2021 года вступил в силу приказ минпросвещения №546 о порядке заполнения и выдачи школьных аттестатов. В нем по "ИЗО", "Физкультуре" и "Музыке" в качестве годовой оценки допускается форма "зачет - незачет". Ставить ли оценки в течение года? На недавнем Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта этот вопрос обсуждался отдельно. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, оценки по физкультуре лучше оставить в виде баллов. Возможность ставить по этому предмету "зачет" действительно есть, но это подходит, скорее, для детей с ограниченными возможностями здоровья. На том же заседании глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посетовала, что введение системы "зачет-незачет" может негативно сказаться на стремлении детей заниматься физкультурой.
Подготовила Мария Агранович