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05.10.2021 20:34
Рубрика: Общество

Тюменские школы переходят на систему без отметок

Текст: Ирина Никитина ("Российская газета", Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
В тюменской гимназии N49 перестали выставлять отметки по музыке, изобразительному искусству и физкультуре в дневники и классные журналы. В конце первой четверти напротив фамилий учеников по этим предметам напишут: зачет или незачет. Переходить или не переходить на безотметочную систему, школы решают сами на правах автономии, но могут прислушаться к мнению управляющего совета, поскольку это касается соблюдения прав детей. Тюменцы рискнули попробовать.
Уроки физкультуры теперь обходятся без отметок. Попадет ли школьный эксперимент в цель? Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Уроки физкультуры теперь обходятся без отметок. Попадет ли школьный эксперимент в цель? Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Уроки физкультуры теперь обходятся без отметок. Попадет ли школьный эксперимент в цель? Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

49-я гимназия - не единственная, кто присоединился к эксперименту. Главный специалист отдела общего образования департамента образования и науки Тюменской области Ольга Гроо сообщила, что безотметочную систему по физкультуре, изо и музыке поддержали уже три процента школ в регионе, причем большинство из них реализуют адаптированные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Тагир Раджавов
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Директор департамента образования администрации Тюмени Дина Горковец добавляет: письма от родителей по этой теме в ведомство мешками еще не приходят - взрослые вникают, но обращения с вопросами все же есть. Самые распространенные: что делать, если ребенок поменял школу, но на новом месте отметки по-прежнему выставляются, не попадут ли в капкан ребята, которые планируют поступать в профессиональные образовательные учреждения. "При переходе в другое учебное заведение ничего сдавать не надо: ученик встроится в систему и начнет зарабатывать баллы, как раньше", - комментирует Горковец.

Ольга Гроо поясняет: "При поступлении особое внимание уделяется результатам вступительных испытаний, а также индивидуальным достижениям. Появление в аттестате слова "зачет" не повлияет на рейтинг поступающего, так как его средний балл рассчитывается с учетом предметов, которые имеют отметку".

Меж тем в родительских чатах разгорелась дискуссия. Не все дети прирожденные певцы, музыканты, живописцы и атлеты, поэтому "зачетная система" очень даже кстати - говорят одни. Отметка - это мотивирующий и стимулирующий фактор для ученика, поэтому без нее никак нельзя - спорят другие. Школьники в растерянности: будет лучше или хуже?! Беспокойство выражают и некоторые учителя: "Если мы перестанем регулировать учебный процесс отметками, ребята попросту перестанут готовиться".

Переходить или не переходить на безотметочную систему, школы решают сами на правах автономии

Однако чиновники от образования уверяют, что нынешняя система оценивания знаний все равно сохранится: каждый педагог должен держать это на личном контроле, причем больше обращать внимание на то, усваивает или нет ребенок образовательный стандарт.

И вовсе не обязательно выставлять отметки, зачетной системы вполне хватит.

Между тем

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ минпросвещения №546 о порядке заполнения и выдачи школьных аттестатов. В нем по "ИЗО", "Физкультуре" и "Музыке" в качестве годовой оценки допускается форма "зачет - незачет". Ставить ли оценки в течение года? На недавнем Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта этот вопрос обсуждался отдельно. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, оценки по физкультуре лучше оставить в виде баллов. Возможность ставить по этому предмету "зачет" действительно есть, но это подходит, скорее, для детей с ограниченными возможностями здоровья. На том же заседании глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посетовала, что введение системы "зачет-незачет" может негативно сказаться на стремлении детей заниматься физкультурой.

Подготовила Мария Агранович

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