Учитель года: Полный переход на дистанционное обучение недопустим

В День учителя в московском историческом парке "Россия - Моя история" было названо имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России-2021". Главный приз - Большой хрустальный пеликан - "улетит" в Тюмень: победителем стала учитель физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева. Еще до полудня холлы и классы тюменской гимназии № 16 взорвались от аплодисментов - так ученики и педагоги издалека поздравляли Екатерину с абсолютной победой. Слали эсэмэски, сообщения в мессенджерах и признавались: на меньшее и не рассчитывали.

Малый хрустальный пеликан у Екатерины Костылевой уже в руках, но главную награду она получит в Кремле через несколько дней. Фото: Тагир Раджавов/ РГ

Большого хрустального пеликана Екатерине Сергеевне вручат 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Екатерине Костылевой 28 лет, и уже восемь из них она педагог - еще будучи студенткой Тюменского госуниверситета, начала работать с детьми. Вот что говорит о своем учителе десятиклассница Аня Черных: "Это очень чувствительный по отношению к школьникам учитель. Если не поймешь параграф, пригласит в тишине и покое разобрать материал. А для девчонок она стала лучшей старшей подругой".

Сразу после объявления результатов конкурса Екатерина Костылева ответила на вопросы "РГ".

Ставите ли вы двойки?

Екатерина Костылева: Да. В школе обязательно должна присутствовать система диагностики и оценки знаний. Но двойки не могут быть одинаковыми. Я всегда разбираюсь в причинах. Например, если ребенок вернулся со спортивных соревнований, я могу дополнительно остаться после урока и объяснить тему. А если у ученика низкая мотивация, всегда стараюсь ее поднять и заинтересовать.

Кем вы мечтали быть в детстве и когда поняли, что именно педагогика ваше призвание?

Екатерина Костылева: Я очень хотела стать ветеринаром, так как безумно люблю животных. А в педагогику меня потянуло уже в студенческие годы. По первому образованию я физик-нефтяник. Но магистратуру уже заканчивала в педагогическом вузе.

Может ли дистанционное школьное образование полностью заменить традиционную учебу?

Екатерина Костылева: Образование можно получить дистанционно. Но не стоит забывать и о социализации ребенка, о воспитательном потенциале урока, о реальном общении детей друг с другом и с учителем. Поэтому считаю, что полный переход на дистанцию недопустим. Это может быть лишь вспомогательный способ обучения.

Какой предмет кроме физики главный в школе?

Екатерина Костылева: Все предметы главные. В школе важно всестороннее развитие ребенка, выявление его способностей и талантов.

Что делать, если ученик по складу не физик, а лирик?

Екатерина Костылева: Нужно искать пути реализации его способностей, а еще заинтересовать тем, что физика многогранна и присутствует в различных областях жизни. Например, физика в спорте, в искусстве, она вокруг нас каждый день.

Каким должен быть учитель будущего?

Екатерина Костылева: В первую очередь он должен быть хорошим человеком, любящим детей и свою работу. Обладать профессиональными знаниями, быть любознательным, идти в ногу со временем, владеть современными методиками преподавания. И главное - все время учиться.