В Челябинской области председателя суда тяжело ранили на охоте

Председатель Еткульского районного суда получил тяжелое ранение на охоте. Уже известно, что пострадавший находился в компании коллег. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и законность проведения самой охоты. Собственная проверка инцидента организована охотнадзором.

- Вчера вечером нам стало известно о происшествии в одном из охотничьих хозяйств Еткульского района, - сообщил "РГ" замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Организована проверка законности проведения охоты и всех обстоятельств инцидента. Личности участников охоты также устанавливаются. Пока полной информацией о них мы не располагаем.

В СК происшествие на охоте никак не комментируют. По словам представителя следственного управления региона Владимира Шишкова, на этот момент он не располагает какой-либо информацией, но она, вероятно, появится позже.

Собственный источник "РГ" сообщил, что, поскольку речь идет об огнестрельном ранении судьи, то разбираться в этой истории предстоит следователям и криминалистам СК. Пока же достоверно известно только то, что в охоте принимали участие несколько человек, и травму председатель суда мог получить от случайного выстрела одного из коллег.