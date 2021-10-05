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05.10.2021 21:08
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге стартовал чемпионат градостроительства и урбанистики

Текст: Наталия Швабауэр ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Более 100 конкурсантов из 14 регионов страны съехались в столицу Урала на отраслевой чемпионат Urban Skills. Работники строительных компаний и сферы ЖКХ, а также студенты 25 колледжей и вузов соревнуются в 11 компетенциях - от таких традиционных, как малярное дело, сантехнические работы и кирпичная кладка до цифрового BIM-проектирования и ГИС-анализа пространственных данных.

К примеру, участники турнира должны оценить доступность медицинской помощи в городах средствами геоинформационных систем или разработать трехмерную модель здания по чертежам. Оценивается не только качество и скорость, но и соблюдение техники безопасности.

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Как рассказала директор департамента по работе с промышленностью и развития новых компетенций "Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" Екатерина Кузнецова, возраст конкурсантов - от 16 до 35 лет. Задания им выдали максимально сложные, соответствующие мировым требованиям. "Такие состязания очень важны как с точки зрения обеспечения кадрами строительной отрасли, так и с точки зрения стыковки российских и международных профстандартов, требований работодателей и системы образования", - подчеркнула Кузнецова.

Победителей и призеров турнира назовут восьмого октября, и все они получат медали и skills-паспорта. Кстати, на сегодня турнир Urban Skills имеет статус всероссийского, но в планах - сделать его международным.

Участники соревнований смогут не только во всей красе показать себя, но и посмотреть на других - турнир проводится в рамках международной выставки-форума 100+ TechnoBuild. На ней представители 225 российских и иностранных компаний презентуют свои инновационные проекты, обсуждают методы высотного, подземного и уникального строительства, а также развитие городов после пандемии. На этой выставке можно увидеть двери, открывающиеся по отпечатку пальца, кинетический дождь из лампочек, квартиру и подъезд будущего, управляемые нейросетью. К слову, последняя распознает лица и спецодежду, реагирует на задымление и вообще всячески упрощает жизнь хозяина дома. Чтобы продемонстрировать современные технологии в благоустройстве, прямо под крышей экспоцентра разбили парк с фонтаном и "умными" скамейками.

В рамках деловой программы выступят 507 спикеров, среди которых будут настоящие "звезды" мировой архитектуры и урбанистики.

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