Решение ОПЕК+ сохранить уровень добычи отразится на мировом топливном рынке

Если цены на нефть вслед за биржевыми котировками газа и угля начнут бить многолетние рекорды, энергокризис заденет не только импортеров сырья, но и его экспортеров. В том числе затронуть он может топливный рынок России.

Новость о том, что альянс ОПЕК+ не будет наращивать темпы увеличения добычи нефти в ноябре, подбросила котировки марки Brent почти на 4%. Это мелочь, когда цена барреля 30 долларов, но не тогда, когда он стоит 79 долларов. В результате впервые с осени 2014 года нефть перевалила за отметку 82 доллара за баррель.

Если поступательное движение котировок вверх продолжится, то для всех импортеров нефти, то есть стран Европы, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, это будет означать рост цен на бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин.

Поднимутся цены и на заправках в США, которые хоть и экспортеры нефти, но для производства автомобильного топлива вынуждены закупать сернистые сорта нефти за границей, в том числе и у России.

Среди стран-импортеров менее всего из-за подорожания нефти повысится стоимость бензина в Китае, благодаря особенностям налогообложения и ценообразования. Но Поднебесная уже столкнулась с дефицитом электричества из-за подорожания угля и газа, вслед за которыми сейчас растут цены на мазут, который в Китае также широко используется как топливо для электростанций. В стране мазут производится в достаточных объемах, но вот нефть большей частью экспортируется.

Россию подорожание нефти, как сырья для отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), также заденет, хоть и в меньшей степени. Оптовые цены на автомобильное топливо в нашей стране формируются относительно экспортных цен для европейского рынка, с учетом доставки до потребителя. При высоких мировых ценах на нефть и нефтепродукты внутренние оптовые цены оказываются ниже за счет работы демпфирующего механизма - компенсации нефтекомпаниям из бюджета части разницы (около 68%) между экспортной ценой и внутрироссийской индикативной ценой, которая устанавливается государством (с мая 2021 года - 52,3 тысячи рублей за тонну).

Новая волна коронавируса может сбить спрос на нефть по всему миру

Если нефть продолжит дорожать, то некомпенсируемая демпфером часть будет расти, а для НПЗ это увеличение недополученных доходов. Здесь также стоит напомнить, что большинство НПЗ в России принадлежат нефтедобывающим компаниям, которые платят основной отраслевой налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рублях, но относительно долларовых котировок барреля нефти отечественной марки Urals, которые, как правило, на 1-3 доллара ниже Brent.

Рост цен на автомобильное топливо в Европе - основном экспортном направлении для российских производителей - приведет к увеличению соответствующих экспортных нетбэков (экспортных цен с учетом доставки), что в свою очередь частично (благодаря работе демпфирующего механизма) отразится на оптовых ценах в России, считает руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая. По ее мнению, сейчас на европейском рынке быстрее будет дорожать дизельное топливо, а это также скажется на биржевых торгах в России.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

"С 2019 года благодаря финальному витку большого налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ. - "РГ") наш внутренний рынок становится все сильнее зависим от внешних биржевых площадок", - говорит замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов. Парадокс заключается в том, что это не означает нехватки предложения на российском рынке нефтепродуктов. Если речь о бензине, то внутри страны реализуется около 90% этого продукта и лишь 10% идут на экспорт. Однако влияние биржевых торгов в Европе на показатели на российских площадках очевидно. Отчасти с этим справляется демпфирующая надбавка. Но влияние этого механизма ограничено. При этом резкое подорожание бензина на бирже в Европе не обязательно означает подорожание в России. Ведь главное, чтобы не происходило резкое подорожание в рублях, считает эксперт.

Если стоимость нефти продолжит идти вверх на фоне укрепляющегося доллара, то оптовые цены на топливо последуют вслед. А что такое продажи в опте мазута, авиакеросина, бензина и дизеля в нашей стране? Это техника в сельском хозяйстве, общественный транспорт, крупные грузовые перевозки, авиация, а для некоторых территорий еще и энергоснабжение.

Впрочем, прогнозы экспертов о дальнейшей динамике нефтяных котировок пока неоднозначны. Рынок ожидает, что спрос на нефть обгонит предложение. Ожидания подогревает увеличение потребления в Индии и США. Но по-прежнему сохраняются риски очередной волны COVID-19, которые могут существенно затормозить процесс восстановления экономики.

Лишневецкая подчеркнула, что на российские розничные цены на АЗС мировые процессы влияния не окажут. Они будут расти вне зависимости от того, что будет с оптовыми ценами, хотя и не превысят темпы инфляции, благодаря действиям регулятора. Причина - наблюдаемая уже продолжительное время убыточность торговли автобензином на АЗС (Аи-92 - с двадцатых чисел января текущего года, а Аи-95 - с начала июня) и околонулевая маржинальность розничной торговли дизтопливом с апреля, уточнила эксперт.