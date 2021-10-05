Россия лидирует по темпам восстановления внутреннего авиарынка

Российские аэропорты вошли в топ-5 европейских хабов по темпам восстановления показателей своей работы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе пресс-конференции на тему "Авиакомпании и аэропорты: пройдена ли зона турбулентности?".

Мероприятие открыло цикл отраслевых пресс-конференций Сбера "Бизнес-инсайдер", посвященных восстановлению бизнеса и перспективам развития крупнейших сегментов российской экономики. Эксперт рассказал о ситуации на рынке внутренних авиаперевозок.

По словам Анатолия Попова, на фоне пандемии авиарынок понес определенный урон. Потери аэропортов в пассажиропотоке оказались больше, чем у авиакомпаний. Объясняется это тем, что в статистике аэропортов учитываются пассажиры не только отечественных, но и иностранных авиакомпаний. Однако итоговый "эффект влияния" у них оказался менее негативным, чем у авиаперевозчиков, что объясняется большей маржинальностью этого бизнеса.

"В допандемийный период большая часть крупнейших игроков аэропортовой отрасли привлекали долгосрочные инвестиционные кредиты на развитие аэродромной инфраструктуры, - пояснил Попов. - В 2020 году потребовалась частичная реструктуризация платежей по этим кредитам, в 2021 году такой потребности уже не было. По нашим оценкам, аэропорты получили около 11 млрд рублей в качестве субсидий от государства, а также около 5 млрд - по программам кредитов с господдержкой".

Финансовые вливания содействовали быстрому восстановлению показателей. Так, за 8 месяцев 2021 года общий пассажиропоток аэропортов составил 133,6 млн человек и увеличился на 64% по сравнению с прошлым годом. В сравнении с 2019-м текущие показатели ниже, но незначительно - на 10%.

Наивысших результатов аэропорты добились в июне. Это пиковый сезон, когда объем перевозок традиционно достигает максимума. По оценкам агентства The Anker Report European Airport Traffic Statistics, в топ-5 европейских хабов оказались сразу три российских аэропорта. Первое место занял аэропорт Шереметьево (2,9 млн пассажиров в июне 2021 года), третье - Домодедово (2,4 млн) и пятое - Пулково (1,9 млн). По словам Попова, темпы восстановления пассажиропотока Московского авиационного узла (МАУ) уступают показателям авиакомпаний, так как основной пассажиропоток МАУ приходился на международные перевозки и транзит внутренних пассажиров за рубеж.

Новой тенденцией стал рост нагрузки на аэропорты курортов, пассажиропоток которых превысил показатели 2019 года. Очевидно, что ограничения на международное сообщение помогли россиянам переключить внимание на внутренний туризм. Например, аэропорт Анапы в этом году обслужил на 83% пассажиров больше, чем в 2019-м. На 65% увеличили свои пассажиропотоки аэропорты Калининграда и Сочи. Нарастили показатели и некоторые некурортные города. Так, пассажиропоток Горно-Алтайска вырос в 3,5 раза, Ульяновска - на 59%, Кирова - на 39%.

"По мере открытия международного сообщения отрасль аэропортов будет активно восстанавливаться, - прогнозирует Попов. - А вот основной риск для всего рынка авиации сегодня - это введение новых ограничений на передвижение населения из-за COVID-19".

Авиация также восстанавливает свои показатели высокими темпами. По расчетам Сбера, по итогам 2021 года, при условии сохранения нынешних темпов, объем внутренних авиаперевозок достигнет 81,6 млн человек и превысит показатель 2019 года на 12%. Этому способствуют те же факторы, которые помогли аэропортам, в частности переориентация россиян на внутренний туризм.

"По итогам 8 месяцев 2021 года объем внутренних авиаперевозок вырос на 72,2% и 20,1% соответственно к аналогичным периодам 2020 и 2019 годов, достигнув 59,1 млн пассажиров, - характеризует ситуацию Анатолий Попов. - В целом по 2021 году мы даем чуть меньший прогноз динамики рынка, поскольку из-за закрытых европейских направлений пассажиропоток в IV квартале может оказаться существенно ниже аналогичного периода 2019 года".

По его словам, в целом отечественный сегмент авиаперевозок демонстрирует неплохие темпы восстановления и на фоне мирового рынка. Так, по итогам первой половины 2021 года пассажирооборот в нашей стране по сравнению с 2019 годом снизился на 37,5%, в то время как в целом на мировом рынке снижение составило 66,7%. Выше среднего Россия и по такому показателю как загрузка кресел - 78,6% у нас против 62,6% в мире.

Анатолий Попов также отметил и то, что авиакомпании получили около 20 млрд рублей в рамках программ господдержки. В рамках постановлений правительства РФ №№696 и 582 им были предоставлены льготные кредиты. По оценкам Сбера, около 8 млрд этой суммы были списаны по истечении срока действия программы на поддержку занятости. Кроме того, государство поддержало отрасль специальными субсидиями для авиакомпаний (23 млрд рублей), выдачей госгарантий (70 млрд) и прямыми вливаниями в капитал (60 млрд).

"Помощь государства во время пандемии существенно поддержала авиационную отрасль: часть авиакомпаний в 2020 году летала в убыток на некоторых направлениях, - заключает Анатолий Попов. - Из-за ограничений на международные полеты перевозчики были вынуждены замещать пассажирские перевозки грузовыми".

Совокупный убыток отрасли в 2020 году составил около 150 млрд рублей. Потребовалась реструктуризация обязательств по лизингу. По оценкам Сбера, от 30% до 50% лизинговых платежей за II и III кварталы 2020 года было перенесено на более поздние периоды.

"На сегодняшний день долговая нагрузка авиакомпаний остается еще высокой, однако происходит улучшение основных финансовых метрик, - констатирует Попов. - В случае дальнейшего роста числа вакцинированных людей, постепенного открытия границ и роста количества международных рейсов авиакомпании смогут быстрее восстановить маржинальность бизнеса".