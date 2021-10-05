Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

Для туристов, правда, эти новости не будут иметь большого значения. Прямого авиасообщения со всеми этими странами, кроме Дании, у России никогда не было. Как говорят эксперты, прямые рейсы авиакомпании вряд ли поставят и сейчас, поскольку экономически такие полеты не выгодны из-за недостаточной загрузки.
До пандемии в Перу, ЮАР, Джибути, Новую Зеландию туристы выезжали стыковочными рейсами. Турпоток исчислялся сотнями человек, а в Джибути и Новую Зеландию - всего десятками.
В Данию уже выполняются грузопассажирские рейсы, так что улететь можно было и ранее. Но туристов страна не принимает.
В каждой из стран действует свой протокол въезда. В Джибути требуется пройти 10-дневный карантин. Без карантина могут въезжать вакцинированные туристы, а том числе российским препаратом "Спутник V", который одобрен в этой стране.
Новая Зеландия не принимает туристов из России. Можно въезжать только по особым случаям, в том числе с целью лечения, образования, в экстренных ситуациях.
Перу с 1 октября принимает в ограниченном режиме только вакцинированных иностранных туристов. А ЮАР принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями.
Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами. В их числе в Европе - Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, Бельгия; в Азии - Сингапур, Япония; в Южной Америке - Венесуэла; в Центральной Америке - Доминикана; в Северной Америке - США; в Африке - Египет и другие страны. Но для туристов из всех этих стран доступна только четверть.
Гораздо важнее для туристов увеличение квот на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты - в Абу-Даби, Шарджу, Дубай, пояснял ранее "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Расширение числа рейсов в ОАЭ приведет к снижению цен на авиабилеты.
Также увеличено число рейсов через Бахрейн. Это расширяет возможности полетов с пересадкой, например, на Мальдивы и в другие страны региона.
Кроме того, открыты рейсы на Гоа (Индия). Страна пока не разрешает въезд для туристов, но в перспективе это создает возможность продажи туров на Гоа.