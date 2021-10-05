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Рубрика: Экономика

Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами

Текст: Евгений Гайва
Россия с 5 октября возобновила регулярное авиасообщение еще с пятью странами в четырех частях света. Среди этих стран Дания в Европе, Перу в Южной Америке, Новая Зеландия в Полинезии, Джибути и ЮАР в Африке.

Для туристов, правда, эти новости не будут иметь большого значения. Прямого авиасообщения со всеми этими странами, кроме Дании, у России никогда не было. Как говорят эксперты, прямые рейсы авиакомпании вряд ли поставят и сейчас, поскольку экономически такие полеты не выгодны из-за недостаточной загрузки.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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До пандемии в Перу, ЮАР, Джибути, Новую Зеландию туристы выезжали стыковочными рейсами. Турпоток исчислялся сотнями человек, а в Джибути и Новую Зеландию - всего десятками.

В Данию уже выполняются грузопассажирские рейсы, так что улететь можно было и ранее. Но туристов страна не принимает.

В каждой из стран действует свой протокол въезда. В Джибути требуется пройти 10-дневный карантин. Без карантина могут въезжать вакцинированные туристы, а том числе российским препаратом "Спутник V", который одобрен в этой стране.

Новая Зеландия не принимает туристов из России. Можно въезжать только по особым случаям, в том числе с целью лечения, образования, в экстренных ситуациях.

Перу с 1 октября принимает в ограниченном режиме только вакцинированных иностранных туристов. А ЮАР принимает всех граждан России, в том числе с туристическими целями.

Прямое авиасообщение у России сейчас возобновлено с 58 государствами. В их числе в Европе - Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, Бельгия; в Азии - Сингапур, Япония; в Южной Америке - Венесуэла; в Центральной Америке - Доминикана; в Северной Америке - США; в Африке - Египет и другие страны. Но для туристов из всех этих стран доступна только четверть.

Гораздо важнее для туристов увеличение квот на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты - в Абу-Даби, Шарджу, Дубай, пояснял ранее "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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Расширение числа рейсов в ОАЭ приведет к снижению цен на авиабилеты.

Также увеличено число рейсов через Бахрейн. Это расширяет возможности полетов с пересадкой, например, на Мальдивы и в другие страны региона.

Кроме того, открыты рейсы на Гоа (Индия). Страна пока не разрешает въезд для туристов, но в перспективе это создает возможность продажи туров на Гоа.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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