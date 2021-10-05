Россия впервые в мире отправила в космос кинорежиссера и актрису

Миллионы зрителей в прямом эфире наблюдали 5 октября за нашим уникальным космическим стартом. Космодром Байконур, 11:55 по московскому времени. По расписанию, точь- в-точь, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" оторвалась от стартового стола и устремилась ввысь. На борту - первый в истории космонавтики "киноэкипаж". Это Герой России космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Россия первой в мире отправила на Международную космическую станцию режиссера и актрису. И не для того, чтобы просто полюбоваться красотами Земли с высоты в четыреста с лишним километров. Им предстоит снять на орбите полнометражный художественный фильм. Чего никто никогда еще не делал.

Научно-просветительский проект "Вызов" будет реализован во время экспедиции МКС-66. Планируемая продолжительность ее работы - 174 суток. А Пересильд и Шипенко проведут на космической станции не менее 12 суток.

Сказать, что эмоции зашкаливали - не сказать ничего. И у специалистов, и у коллег-киношников, и у журналистов. Корабль долетел до МКС уже через два витка, примерно за 3 часа с половиной. Показательно: это был лишь третий пилотируемый запуск по такой сверхкороткой схеме. Традиционной является двухсуточная, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли.

В 15.12 мск "киноэкипаж" причалил к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Фантастика. До космической станции, как на электричке до Калуги. Правда, здесь тоже пришлось поволноваться: начала сбоить автоматика, поэтому решили не рисковать и перейти на ручное управление. Специалисты, безусловно, разберутся, в чем дело. "Ситуация штатная. Для этого и существует резервная система, возможности ручного управления, и для этого мы обучаем командиров, чтобы они справлялись с этой задачей", - подчеркнул глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Через три с небольшим часа полета первый в истории киноэкипаж причалил к Международной космической станции. Фото: Сергей Савостьянов/ РИА Новости

…То, что происходило на Байконуре, видел весь мир. Вот экипаж выходит из автобуса и направляется к ракете. Все в масках - пандемия. Но, как заметили, актриса с очень симпатичным макияжем. У каждого в руках - маленький чемоданчик. Что там? Оказывается, это переносная вентиляционная установка, которая подключена к скафандру: прокачивает в минуту 183 литра холодного воздуха. Как только космонавт садится в ложемент, он уже подключается к системе корабля.

Экипаж поднимается по лестнице, замыкает по традиции командир. Машут руками, улыбаются… А потом, когда ракета высотой с 10-этажный дом с ревом устремилась ввысь, а провожающих окатило тепловой волной, помчались, наверное, самые тревожные секунды: 100 секунд - полет нормальный, 150 секунд - двигатели второй ступени работают нормально, 210 секунд - параметры управления системами ракеты-носителя в норме… И каждый раз в эфире звучал спокойный голос командира Шкаплерова: "На борту порядок. Самочувствие экипажа хорошее".

Фото: NASA

Актриса Юлия Пересильд играет врача-хирурга, которая по сюжету фильма отправляется на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта

И вот "Союз-МС-19" отделился от третьей ступени ракеты-носителя. "Корабль вышел на околоземную орбиту" - слова диктора потонули в бурных аплодисментах. Как в кино. Кстати, в момент старта ракеты с космодрома Байконур командир экипажа Антон Шкаплеров произнес традиционное: "Поехали!", на что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд ответили чисто по-киношному: "Камера! Мотор! Начали!"

"Я просто в шоке", - честно призналась старшая дочка Юли Пересильд Аня, наблюдавшая за стартом мамы. Ей до сих пор сложно представить, что мама - "там". Здесь же жена Клима Шипенко с малышом. И ее чувства тоже переполняют.

Как отметил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, боевому расчету на космодроме Байконур было сложно работать во время запуска из-за огромного количества гостей. По его словам, в последние годы считалось, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто вчера присутствовал на космодроме, видели, как все это происходит.

Кстати, по данным пресс-службы Первого канала, прямая трансляция старта в интернете собрала больше 10 млн просмотров.

Запуск съемочной группы уже оценили и за океаном. Помнится, еще в прошлом году там сообщили о планах запустить в космос актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Пока не получилось. Так что киносупермену остается, наверное, лишь кусать локти. Наша Юлия Пересильд стала первой космической актрисой.

Свою главную роль актриса Юлия Пересильд сыграет на Международной космической станции. Фото: РИА Новости

Такого не было еще никогда в истории мировой космонавтики: впервые художественный фильм профессионалы "синема" будут снимать не в павильоне киностудии, а на орбите Земли. И помогать им в этом будут профессионалы космоса. Которые тоже будут сниматься в картине.

Юлия Пересильд играет врача-хирурга, которая по сюжету отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта. И здесь надо еще раз сказать о том, кто привез киношников на "съемочную площадку" - Антоне Шкаплерове. Для него это уже четвертый полет. За плечами 533 сутки, проведенные в невесомости, дважды работал в открытом космосе. Но опыт опытом, а когда в экипаже сразу два участника космического полета, а проще - два "любителя", и нет бортинженера - это архисерьезно. И это тоже своеобразный вызов - полностью взять на себя управление космическим кораблем.

Готовился не только командир и вся его команда, готовили и сам корабль. Так, "Союз МС-19" был оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек. "Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды", - рассказал Антон Шкаплеров в интервью журналу "Русский космос".

Для тренировок доработали комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация. Часть операций возложена на Пересильд и Шипенко. Как пояснил командир, возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима - клапан подачи кислорода в скафандры, а также заслонки воздушной вентиляции.

Режиссер и актриса готовились по ускоренной программе. Никто не скрывает: было непросто. Однако трудности, с которыми сталкивались все участники амбициозного проекта, не заставляют отказаться от идеи ускоренной подготовки к полетам людей самых разных профессий. Напротив, практика показала, что это вполне реально и даже необходимо.

Фото: Саша Гусов/ Первый канал

"Сейчас стояла задача подготовить к полету актрису и режиссера для съемок художественного фильма. Но не исключено, что в будущем мы сможем ускоренно подготовить врача или человека другой специальности, например, для оказания помощи экипажу или личного участия в каком-нибудь важном эксперименте на МКС", - отметил Шкаплеров на предстартовой пресс-конференции.

Когда снимается новое кино - это всегда хорошо. А когда обещают суперпроект, завязанный на космос, - это просто здорово. Как не вспомнить премьеру фильма "Салюта-7" Клима Шипенко в Кремлевском дворце: в зале тесно от Героев космоса. Сияют Звезды и тех, кто летал, и тех, кто делал ракеты и корабли, на которых летали. По нервам било: "Мы сможем вернуть на Землю только одного человека!"

В основу блокбастера были положены реальные драматические события 1985 года. Но хватало и художественных выдумок. Один из героев-спасателей - бортинженер "Союза Т-13", дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных рассказывал корреспонденту "РГ": "Я категорически был против эпизода, где космонавт кувалдой чинит солнечный датчик. Высказал свое мнение, но эпизод в фильме все-таки остался".

Однако факт остается фактом: фильм побил все рекорды посещаемости. А конкурс в вузах на космические специальности просто подскочил. Не случайно командир экипажа дублеров Герой России космонавт Олег Артемьев отметил: "Этот полет самая выгодная, самая лучшая инвестиция в будущее нашей космонавтики".

Интересная деталь. Пока шла подготовка к съемкам фильма "Вызов", в Роскосмос поступили уже две заявки на коммерческие полеты.

На Земле Юлию Пересильд ждут самые близкие ее люди, в том числе дочери Мария и Анна. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Только в "РГ"

Известно, что любой член экипажа может взять с собой на орбиту какие-то личные вещи - не более 1 кг. Скажем, Юля Пересильд взяла с собой фотографии своих детей и фото "дублерши" Алены Мордовиной. А вот Клим Шипенко захватил с собой в космос майку-талисман: каждый свой новый фильм он начинает снимать именно в ней. "РГ" поинтересовалась: что написано на майке-талисмане? "Надпись гласит Impossible is nothing, что в переводе означает Невозможное - это ничто", - ответил режиссер.

Фото: NASA

Между тем

Чем болеют в реальности космонавты на орбите

До сих пор экипажи летали и летают на орбите Земли. Что называется, "под боком". Поэтому, вся система медицинского обеспечения построена на возможности возврата, если вдруг возникнет ситуация, угрожающая жизни. "В свое время, например, разрабатывались варианты оказания хирургической помощи в космических полетах. У нас даже в музее какие-то экспонаты есть, - рассказывал корреспонденту "РГ" директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов. - Но потом все это было приостановлено. Летаем на орбите - и проще посадить. Но межпланетные полеты будут автономными и будут иметь другие принципиальные отличия".

Отвечая на вопрос, должен ли быть вырезан аппендицит у космонавтов, которые полетят, например на Луну, ученый ответил: "Очень хороший вопрос вы задали. Я уже упоминал, что проблема хирургии в космическом полете не решена. И если бы только аппендицит был. Если мы посмотрим таблицу возможности рисков в развитии тех или иных ситуаций, то я, наверное, соглашусь: аппендицит проще удалить, чтобы этот риск в полете не возник. Но могут возникнуть другие ситуации, требующие хирургического вмешательства. Поэтому как? Сейчас есть разные технологические подходы, включая робототехнику. Это важнейшая тема".

А вообще, как рассказывают специалисты, чаще всего космонавты жалуются на головную боль, вестибулярные расстройства, тошноту. Даже насморк бывает: там же есть вентиляторы. Поработал вспотевший рядом - вот и получил. Случаются мелкие травмы, ушибы, растяжения. Ведь физические нагрузки огромные. Был случай. Космонавт занимался на бегущей дорожке. Чтобы представляли: две натяжные ленты притягивают его с двух сторон к тренажеру с силой примерно 50-60 килограммов. Скорость "бега" - около 11 км в час. И вдруг оторвался один притяг. Человека практически кинуло в другую сторону. Слава богу, обошлось без травм.

Прямая речь

Валерия Шипенко, мама режиссера:

- Вы меня застали врасплох - буквально только что пристыковался корабль. Были сложности, мы нервничали, я уже хотела убежать - выйти из зала. Но тут на выходе - остановили: пристыковались!!! С третьего раза, вручную. Вы понимаете, насколько это символично, даже немыслимо. Клим же ту же самую ситуацию снял в своем фильме "Салют 7", все это проиграл. И вот теперь это случилось в реальной жизни. Конечно, я очень нервничала. Два дня мы все тут переживали. Провожали, поддерживали. Конечно, ребята держатся молодцом. Но для нас - близких - все равно их напряжение видно.

Сергей Сельянов, продюсер фильма "Салют 7":

- Момент стыковки во многом повторил ту, что была показана в фильме Клима Шипенко "Салют 7". Фильм основан на реальных событиях. Как оказалось - не только на прошлых, но и на будущих. И Шипенко имеет отношение - и к тому, и к другому. Видно, в фильме "Салют 7" он предсказал свое будущее. Но это уже совсем конкретно. А в широком смысле слова все выдающиеся фильмы и произведения искусства - если они продолжают жить, значит, имеют отношение к сегодняшнему дню. Все, что живо - значит живо.

Комментарий

Специально по приглашению Константина Эрнста на Байконур, на старт первого фильма, который будет сниматься в космосе, приехала министр культуры Ольга Любимова.

У себя на страничке в социальной сети Фейсбук Ольга Борисовна, после старта и успешной стыковки, выложила фото и видео и написала: "Ребята, Клим, Юля и Антон, мы очень за вас болеем, переживаем и ждём на Земле, дома".

А специально для читателей "РГ" Ольга Любимова добавила к своим словам следующее:

"По сути - это невероятное мужество наших ребят. И совершенно пронзительная сцена встречи с семьями через стекло. Такое мужество! Клим Шипенко на взлёте скомандовал: "Камера, мотор!" Настоящие герои. И хотелось бы выразить огромное чувство благодарности Роскосмосу - то, что в нас поверили, пустили к себе в команду, обучили".