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05.10.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Россиянам объяснили, как выгодно собрать личную валютную корзину

Текст: Георгий Панин
Сила рубля не перестает восхищать. Он четко отсекает весь внешний негатив, когда тот проявляется. А инвесторы умеют опереться на позитивные факторы. За сентябрь рубль подорожал на 0,7% к доллару и на 2,8% - к евро.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", рассказала о движении рубля в октябре и как собрать личную валютную корзину:

Фото: istock
Рубль оказался единственной растущей валютой на развивающихся рынках

- Нефтяной фактор для рубля по-прежнему важен. В среднем, баррель Brent в октябре может стоить 76-80 долларов, что для российской валюты отлично.

На рубль может давить растущая инфляция. Точнее, даже не так: на рубль должна давить растущая инфляция, но "россиянин" этого как будто не замечает. В октябре индекс потребительских цен в РФ продолжит повышаться за счет разгона ценников в продовольственном секторе и сфере услуг.

В начале четвертого квартала компании и предприятия могут начинать закупать валюту, чтобы в финале отчетного периода погасить свои обязательства перед иностранными кредиторами. Сейчас котировки иностранных валют очень даже привлекательные для этого.

Геополитический фактор сейчас вряд ли стоит рассматривать как что-то серьезное, поскольку никаких четких предпосылок к осложнению ситуации нет.

В комплексе, октябрь для рубля должен быть вполне спокойным месяцем за счет баланса плюсов и минусов. Для доллара США это означает колебания в пределах 72-75 рублей, для евро - 83-86 рублей. В единой европейской валюте ситуация выглядит несколько более стрессовой из-за проблем на мировом валютном рынке.

Стоит ли покупать иностранную валюту для сбережений сейчас? Цены очень привлекательные. Учитывая, что доллар и евро сейчас близки к своим локальным минимумам, можно рассмотреть вопрос с приобретением их в личную валютную корзину. Ее пропорция может быть следующей: 50% - доллар, 20% - евро, остальное рубли.

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