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05.10.2021 18:57
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, в какой из стран хотели бы отдохнуть

Более половины (55,6% опрошенных) граждан России не планируют отдых за границей, в связи с чем им безразлично, с какой из зарубежных стран в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте "Комсомольской правды". Свои мнения высказали 4,5 тысячи человек.

Фото: Елена Березина/РГ
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А те россияне, кто все-таки планирует в ближайшее время отдохнуть за рубежом, назвали наиболее привлекательные страны. Лидерами предсказуемо оказались Испания и Италия, которые и до ковидных ограничений были популярны у россиян. О планах посетить эти страны после возобновления авиасообщения заявили по 8,1% респондентов.

Лидером в азиатском туристическом направлении стал Вьетнам, куда готовы отправиться после открытия сообщения 7,7% участников опроса газеты.

На следующих позициях с 6% и 4,6% соответственно - Франция и Германия.

Пять процентов россиян проголосовали за Турцию и Египет, сообщение с которыми на данный момент открыто. Также интересными для отечественных туристов оказались Китай, Польша и Финляндия. Индия, бывшая до пандемии COVID, одним из главных туристических направлений, получило неожиданно мало откликов - всего 1% опрошенных.

Экономика Туризм

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