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05.10.2021 19:38
Рубрика: Власть

Северный завоз завершен в Вооруженных силах

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 5 октября на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженных силах полностью завершен северный завоз. Всего воинским частям, расположенным в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, доставили более 75 тысяч тонн различных грузов.

"Это - вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество и другие материальные средства, необходимые для жизнедеятельности и выполнения задач по предназначению, - уточнил министр. - Согласно нормативам, отдаленным и изолированно расположенным воинским частям их хватит на полтора года автономной работы".

По словам Шойгу, для реализации плана северного завоза было выполнено 244 рейса воздушным, морским и автомобильным транспортом. "Обратными рейсами вывезено 3200 тонн металлического лома. Всего с 2015 года в ходе экологической очистки Арктики переправлено на материк 28 тысяч тонн металлического лома", - отметил министр.

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Он также проанализировал, как в Вооруженных силах идет подготовка к отопительному периоду. "На сегодняшний день для эксплуатации в зимних условиях обеспечена готовность более 80 тысяч объектов военных городков. В сравнении с прошлым годом отремонтировано в три раза больше зданий и сооружений казарменно - жилищного фонда", - сказал Шойгу. Он добавил, что на прикотельные склады с начала года поставили более 780 тысяч тонн топлива. Это позволило создать запасы сверх утвержденных нормативов.

"Подача тепла в регионах осуществляется в соответствии с графиком. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации создано 350 ремонтных бригад. Паспорта готовности к зиме получили ста процентов военных городков - 6 240", - сообщил министр.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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