Шойгу, Лавров, Кузнецова, Шмелева и Проценко возглавили профильные комиссии генсовета ЕР

"Единая Россия" создала пять профильных комиссий Генсовета, которые возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму. Такое распоряжение подписал руководитель партии Дмитрий Медведев.

"Лидеры нашего списка возглавят работу по тем направлениям, которыми они занимались во время избирательной кампании. Из работа будет полностью синхронизирована с работой нашей фракции в Госдуме", - объявил он во время совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета "ЕР".

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Сергею Шойгу возглавить комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Лаврову - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елене Шмелевой - комиссию по образованию и науке, Денису Проценко - комиссию по здравоохранению, Анне Кузнецовой - комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.