Шойгу: Вспышек коронавируса в армии не допущено

Стабильной и контролируемой назвал санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Вооруженных силах министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во вторник, 5 октября он провел в Москве селекторное совещание, на котором, в том числе, проанализировал уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в армии и на флоте.

"Отмечается устойчивая динамика превышения количества выздоровевших над числом вновь выявленных инфицированных и заболевших, - отметил министр. - Вспышек заболевания коронавирусом в воинских частях и учреждениях министерства обороны не допущено".

Шойгу напомнил, что в Вооруженных силах действуют более 50 ПЦР-лабораторий, в которых ежесуточно проводят до 6 тысяч исследований. Это, по словам министра, полностью обеспечивает потребности российской армии.

"Вакцинация против COVID-19 в Вооруженных силах завершена. Привито 95 процентов личного состава, в том числе преподаватели и персонал вузов и довузовских образовательных учреждений, а также курсанты и слушатели. Проводится массовая плановая ревакцинация. Ее уже прошли более 200 тысяч военнослужащих", - сообщил Шойгу.