Новости

Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию 11:22
В ОАЭ начали принимать карты "Мир" 11:03
Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом 11:03
В Мордовии задержали главу "КС Банка" 10:58
В ПФР напомнили о праве одной из категорий россиянок на досрочную пенсию 10:54
В СК РФ рассказали о мотивах убийства "колбасного короля" Маругова 10:54
Учителем года в России стала преподаватель физики из Тюмени 10:48
Завершено благоустройство территории у студенческого общежития МГУ 10:37
В России выйдет книга о съемках "Дюны" Дени Вильнева 10:35
В Финляндии захоронили останки неизвестных советских воинов 10:32
Цены на газ в Европе почти достигли 1250 долларов 10:25
В ФРГ заявили о непричастности РФ к росту цен на газ в Европе 10:00
Завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина 09:57
СМИ: Батончики Bounty могут стать дефицитными 09:50
Акт приемки подводной лодки "Магадан" подписали в Петербурге 09:34
Эксперты выяснили, кто чаще всего жалуется на микрофинансовые организации 09:22
В Сочи из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов 09:18
В Москве 6 октября проверят готовность систем оповещения населения 09:00
Семь алтайских санаториев вошли в ТОП-100 российских здравниц 08:45
Эксперт объяснила, как отключают электричество за долги 08:26
Чекунков объяснил, зачем создавать в Приморье новый город 07:49
Госкомиссия допустила к пуску "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" 07:37
В Забайкалье у посетителей кафе и ресторанов потребуют QR-коды 07:28
На Камчатке в ЗАГСе отменят выходной ради "красивой" даты 07:25
Лесные доходы бюджета выросли почти на 7 млрд рублей 07:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
05.10.2021 09:50
Рубрика: Экономика

СМИ: Батончики Bounty могут стать дефицитными

Текст: Евгения Думанская
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Поставки шоколадных батончиков Bounty оказались под угрозой - в распоряжении "Коммерсанта" оказалось письмо, в котором российская структура Mars уведомляет контрагентов о вынужденном ограничении поставок, поскольку в начале года возник повышенный спрос, а теперь есть проблемы с сырьем.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
В России вырастет производство сахара, фундука и пшеницы

Как считают в компании, к середине октября товарные запасы полностью восполнятся. В прошлом году в России было продано Bounty почти на 5 миллиардов рублей. Батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области.

Источники издания пояснили, что проблемы с поставками Bounty возникли из-за неурожая в странах, которые производят кокосы. Так, на Филиппинах тайфуны повредили почти 49 миллионов пальм, что грозит снижением урожая на ближайшие несколько лет.

Директор по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы. Она заверила, что ситуация с поставками никак не скажется на потребителях.

Представители других компаний, занимающихся производством кондитерских изделий, отметили, что трудности из-за неурожая бывают периодически, и проблемы у поставщика одной организации не означают, что они коснутся всех участников рынка. Также в отрасли обратили внимание на сложности с поставками из-за дефицита морских контейнеров, срок ожидания партии может серьезно растягиваться.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Цены на газ в Европе почти достигли 1250 долларов
После убийства трех девушек в Оренбуржье возбуждены дела об изнасиловании
Facebook: Масштабный сбой не привел к утечке данных пользователей
Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов
Иммунолог: Частота дыхания укажет на заболевание COVID-19
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить