СМИ: Батончики Bounty могут стать дефицитными

Поставки шоколадных батончиков Bounty оказались под угрозой - в распоряжении "Коммерсанта" оказалось письмо, в котором российская структура Mars уведомляет контрагентов о вынужденном ограничении поставок, поскольку в начале года возник повышенный спрос, а теперь есть проблемы с сырьем.

Как считают в компании, к середине октября товарные запасы полностью восполнятся. В прошлом году в России было продано Bounty почти на 5 миллиардов рублей. Батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области.

Источники издания пояснили, что проблемы с поставками Bounty возникли из-за неурожая в странах, которые производят кокосы. Так, на Филиппинах тайфуны повредили почти 49 миллионов пальм, что грозит снижением урожая на ближайшие несколько лет.

Директор по корпоративным отношениям "Mars Wrigley Россия" Елизавета Александрова заявила, что Mars предъявляет высокие требования к качеству сырья и компании потребовалось время, чтобы восполнить запасы. Она заверила, что ситуация с поставками никак не скажется на потребителях.

Представители других компаний, занимающихся производством кондитерских изделий, отметили, что трудности из-за неурожая бывают периодически, и проблемы у поставщика одной организации не означают, что они коснутся всех участников рынка. Также в отрасли обратили внимание на сложности с поставками из-за дефицита морских контейнеров, срок ожидания партии может серьезно растягиваться.