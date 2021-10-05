В современном высокотехнологичном мире образование является одним из основных факторов развития экономики.

Студенческая разработка может стать основой стартапа, а потом и большого собственного бизнеса. Фото: РИА Новости

Оно позволяет создать базис для разработки инноваций, изобретений, креативной деятельности, новых идей, формирует условия для роста национальных экономик и благосостояния граждан.

Человеческий капитал

В докладе Global Human Capital-2017 Всемирного экономического форума Россия занимала четвертое место в мире по объемам человеческого капитала и 42-е место по использованию навыков в трудовой деятельности. По данным Всемирного банка, в 2018 году 48 процентов национального богатства России составляет человеческий капитал, который превышает по стоимости весь природный в совокупности. Он является ключевым фактором развития экономики, поэтому государство заинтересовано в развитии и адаптации системы образования к современным реалиям и структуре мировой экономики. Основным элементом человеческого капитала становится интеллектуальный капитал - способность генерировать новые идеи и внедрять инновации.

В постиндустриальном обществе во всем мире перед образованием встали новые вызовы: соответствие знаний запросам времени, адаптация образовательных программ к быстро меняющейся обстановке, рыночным условиям, востребованности профессий.

Опережающее обучение

Совершенствование системы образования требуют и новые вызовы, среди которых на первом месте - необходимость формирования опережающего обучения: к 2030 году в мире появится около 200 новых профессий, по данным McKinsey, от 3 до 14 процентов трудоспособного населения планеты будет вынуждено переквалифицироваться.

В российских вузах уже начинается подготовка по профессиям будущего. Например, в Дальневосточном федеральном университете с 2021 года можно поступить на магистерские программы "Программирование игр, цифровых развлечений, виртуальной и дополненной реальности", "Современные интеллектуальные и суперкомпьютерные технологии", "Искусственный интеллект и большие данные" и на бакалавриат по программам "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", "Электроника и наноэлектроника", "Мехатроника и робототехника".

Основным элементом человеческого капитала становится интеллектуальный капитал

В НИУ "Высшая школа экономики" запущены программы "Специалист по управлению сетями квантовых коммуникаций", "Специалист по анализу данных (data scientist)", "Биоинформатик", "Менеджер индивидуальных медицинских программ", "Консультант по электронному бизнесу", "Дата-журналист".

Университет "Синергия" в 2017 году первым в России открыл факультет интернет-профессий, на котором сегодня проходят обучение по специальностям "Разработка компьютерных игр", "Киберспорт", "Программист, гейм-дизайнер", "Разработчик приложений и программного обеспечения", "Таргетолог". На факультете анимации, открытом совместно с киностудией "Союзмультфильм", готовят аниматоров-мультипликаторов.

К 2021 году открыли программы обучения по направлениям "Биоинженерия", "Биоинформатика" и "Биомедицина" Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, МГУ имени М.В. Ломоносова, Воронежский государственный университет инженерных технологий, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Обучение по направлению "Управление интеллектуальными системами в гуманитарной сфере" открыто в РГГУ и Университете ИТМО. В Московском финансовом университете, в Московском и Санкт-Петербургском политехнических университетах открыто обучение по направлению "Разработки в сфере виртуальной реальности".

Обучение предпринимательству

Еще один вызов образовательной системе - внедрение на всех уровнях (от школы до вуза) курсов обучения предпринимательству. Большинство навыков и предпринимательских компетенций могут быть получены в процессе обучения. Под предпринимательскими компетенциями, как правило, понимают личные и деловые качества, навыки, владение которыми помогает успешно решать бизнес-задачи и добиваться высоких результатов. Эти компетенции и навыки уже входят в перечень универсальных, которыми должны владеть как можно больше граждан в условиях быстро развивающегося общества. Сегодня ведущие университеты мира прилагают усилия для инкубации технологий на ранних стадиях посредством стартапов. Число стартапов в США за 20 лет выросло втрое: с 306 в 1998 году до 1098 в 2018 году. В результате доход от лицензирования новых продуктов составил около 4 миллиардов долларов.

Ведущие университеты мира, имеющие исследовательское ядро, - Стэнфорд, Гарвард, Массачусетский технологический институт (MIT) - давно идут по пути формирования предпринимательской среды вокруг университетов и коммерциализации разработок. Многолетняя акселерация предпринимательской активности при вузах дает свои результаты: выпускники MIT являются основателями более 25 тысяч действующих предприятий с годовым оборотом в 2 триллиона долларов - это примерно равно одиннадцатой экономике мира.

Хорошим примером реализации студенческих проектов в России является программа "Стартап как диплом". Выпускная квалификационная работа - это бизнес-проект студента или целой команды, оформленной как действующее юридическое лицо. Программа впервые была запущена в 2017 году в Московском финансово-промышленном университете "Синергия" и Дальневосточном федеральном университете. Позже эту практику опробовали и запустили Университет ИТМО, Астраханский государственный технический университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова. С 2017 по 2021 год в МФПУ "Синергия" около полутора тысяч студентов прошли обучение по программе "Предпринимательство" и защитили свои дипломные проекты на примере собственных стартапов.

Перед отечественной системой образования стоит необходимость обновления

С 2021 года практика учета дипломных работ в виде стартапов вводится в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Томском политехническом университете, Сибирском федеральном университете, Южном федеральном университете, Юго-Западном государственном университете.

Цифровые технологии в образовании

Внедрение цифровых технологий в образование стало одним из главных мировых трендов. Пандемия ускорила этот процесс. За последние несколько лет в мире образование стало более доступным, появились принципиально новые образовательные онлайн-проекты. Это прежде всего феномен массовых открытых онлайн-курсов (Massive Open Online Courses, MOOC) - совместные проекты MIT, Гарварда и Беркли - Coursera EdX, Udacity, показавшие невероятную востребованность. С 2011 по 2018 год открытые онлайн-курсы создали более 900 университетов, а онлайн-лекции посетили более 101 миллиона пользователей в мире.

В России при участии ведущих государственных университетов - МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университета ИТМО разработана современная онлайн-платформа "Открытое образование", которая позволяет пройти онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах.

Некоторые вузы разработали собственные платформы для онлайн-образования. Высшая школа экономики запустила платформу online.hse.ru, МГУ им. М.В. Ломоносова запустил онлайн-ресурс teach-in.ru и платформу для дистанционного образования distant.msu.ru.

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" работает на собственной LMS-системе, позволяющей осуществлять контроль за учебным процессом, проводить обучение студентов из любой точки мира, предоставлять доступ к учебным материалам и электронной библиотеке, обеспечивать связь между студентом и преподавателем. Также в университете "Синергия" разработана собственная вебинарная платформа Synergy Webinar, на которой на данный момент проходят все мероприятия государственной итоговой аттестации. В 2020 году университет запустил веб-платформу Synergy.online, которая позволяет проводить лекции, а также содержит более 2000 часов записей лекций, выступлений, подкастов.

Модернизация российского образования

Как следует из доклада Организации Объединенных Наций, индекс качества образования является одним из главных показателей благосостояния общества. Он демонстрирует уровень экономического, технологического, промышленного развития, то есть сфер, оказывающих непосредственное влияние на качество жизни граждан.

По данным доклада ООН, Россия занимает 33-е место в мире по качеству образования с индексом 0,832. Тройка лидеров в докладе - Германия с индексом 0,946, Австралия - 0,923 и Новая Зеландия - 0,923. При этом, на Россию приходится 6,8 процента от общей численности иностранных студентов в мире, по этому показателю наша страна уступает только США, Соединенному Королевству и Австралии. Кроме того, в России создана одна из крупнейших в мире сеть учебных заведений, обеспечивающая нашей стране показатели уровня образования населения, которые также считаются одними из самых высоких в мире.

При должном внимании государства модернизация российской образовательной системы и программ обучения даст результаты в виде развития инновационного потенциала, повышения производительности труда и эффективности российской экономики.

Перед отечественной системой образования стоят новые вызовы, необходимость модернизации, актуализации образовательных программ, формирование программ опережающего обучения, внедрения предпринимательского образования. Задачи масштабные, но потенциал российского образования позволяет говорить о возможности их реализации.

Перед государством стоит задача создать комфортные условия для ведения бизнеса новому поколению предпринимателей, инноваторов, изобретателей, чтобы повысить общую конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить экономический рост.